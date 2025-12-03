Slušaj vest

Glumica Borka Tomović sinoć je privukla pažnju na premijeri filma „Povratak Žikine dinastije“ u Beogradu. Na crvenom tepihu pojavila se u elegantnoj kombinaciji sa providnim detaljima, koja je bila u skladu sa trenutnim modnim trendovima. Naši fotografi zabeležili su njen stajling, dok je ona opušteno ćaskala sa kolegama i uživala u večeri.

Diskretan stajling i opuštena atmosfera

Borka Tomović i Katarina Marković na premijeri filma Povratak Žikine dinastije
Borka Tomović i Katarina Marković na premijeri filma Povratak Žikine dinastije Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Borka je odabrala diskretan nakit i prirodnu šminku, što je dodatno istaklo njen sofisticirani izgled. Njeno ponašanje tokom premijere pokazalo je opuštenost i lakoću, dok je razgovarala sa prijateljima i saradnicima iz sveta filma. Pored nje je bila glumica Katarina Marković, koja je takođe bila u providnom ali posve elegantnom izdanju.

Veče ispunjeno nostalgijom

Borka Tomović i Katarina Marković na premijeri filma Povratak Žikine dinastije
Borka Tomović i Katarina Marković na premijeri filma Povratak Žikine dinastije Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Atmosfera na crvenom tepihu bila je usijana – starije generacije došle su da podsete sebe na duh osamdesetih, dok su mlađi želeli da vide kako izgleda savremeni nastavak jedne od najomiljenijih komedija sa ovih prostora.

Ovoga puta u centru priče nije Herr Žika, koga je neponovljivi Gidra Bojanić utisnuo zauvek u istoriju kinematografije, već njegov unuk, Miša Pavlović – glavu porodice ponovo tumači Nikola Kojo, kome je upravo ova uloga obeležila sam početak karijere. Publika je reagovala ovacijama već pri njegovom prvim pojavljivanjem na ekranu.

Pogledajte u galeriji kako je bilo na premijeri filma:

Premijera filma "Povratak Žikine dinastije" Foto: Damir Dervišagić

Uz Koja, na platno se vraćaju i miljenici publike: Boba (Vladimir Petrović), Elza (Vesna Čipčić) i Nataša (Gala Videnović), što je posebno dirljivo dočekano. Nostalgija se preplitala sa modernim humorom, a porodična toplina – sa novim generacijskim dosetkama.

Film "Povratak Žikine dinastije" je, inače, i posveta Rialdi Kadrić, koja je tumačila ulogu Marije, a koja nas je napustila pre četiri godine.

