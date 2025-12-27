Roksanda Ilinčić dominirala na dodeli modnih Oskara: Grandioznom kreacijom izazvala opšte oduševljenje
Sezona dodela nagrada, koja je počela pre nekoliko nedelja, pre dva dana je u Londonu dobila svoj glamurozni nastavak — British Fashion Awards, modni pandan Oskarima. Na prestižnoj ceremoniji okupila su se najpoznatija imena iz sveta mode, filma i muzike, koja nisu propustila priliku da se istaknu svojim jedinstvenim stilom.
Među njima, posebnu pažnju privukla je naša kreatorka sa svetskom slavom, Roksanda Ilinčić, poznata po svom hrabrom i originalnom dizajnu.
Neobična plava kreacija
Roksanda se pojavila u neobičnoj plavoj kreaciji koja podseća na dugu stilizovanu pelerinu sa kapuljačom. Ovako smelo modno rešenje izazvalo je brojne komentare i pohvale, dok „vau efekat“ nije izostao. Njena kombinacija bila je savršena demonstracija hrabrosti i elegancije, čime je još jednom potvrdila status renomirane dizajnerke.
Nominacija i priznanje
Vredno je napomenuti da se Roksanda prošle godine našla među nominovanima za British Fashion Awards u kategoriji najboljeg britanskog dizajnera ženske odeće, što dodatno potvrđuje njen međunarodni značaj i uticaj u modnoj industriji.
