Sezona dodela nagrada, koja je počela pre nekoliko nedelja, pre dva dana je u Londonu dobila svoj glamurozni nastavak — British Fashion Awards, modni pandan Oskarima. Na prestižnoj ceremoniji okupila su se najpoznatija imena iz sveta mode, filma i muzike, koja nisu propustila priliku da se istaknu svojim jedinstvenim stilom.

Među njima, posebnu pažnju privukla je naša kreatorka sa svetskom slavom, Roksanda Ilinčić, poznata po svom hrabrom i originalnom dizajnu.

Foto: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Neobična plava kreacija

Roksanda se pojavila u neobičnoj plavoj kreaciji koja podseća na dugu stilizovanu pelerinu sa kapuljačom. Ovako smelo modno rešenje izazvalo je brojne komentare i pohvale, dok „vau efekat“ nije izostao. Njena kombinacija bila je savršena demonstracija hrabrosti i elegancije, čime je još jednom potvrdila status renomirane dizajnerke.

Foto: LFP / Alamy / Profimedia

Nominacija i priznanje

Vredno je napomenuti da se Roksanda prošle godine našla među nominovanima za British Fashion Awards u kategoriji najboljeg britanskog dizajnera ženske odeće, što dodatno potvrđuje njen međunarodni značaj i uticaj u modnoj industriji.

