Iako mnogi od nas vole da misle da su dovoljno kreativni da sami smisle savršen poklon za svaku dragu osobu, u praksi se često na kraju oslanjamo na dobro sastavljene vodiče za darivanje. Jedan od najpoznatijih – i svakako najluksuznijih – jeste onaj koji svake godine priprema glumica i preduzetnica Gvinet Paltrou za svoj portal Goop.

Gvinet Paltrou Foto: AP

Njen vodič obiluje ličnim, sofisticiranim i veoma specifičnim predlozima – savršenim za one koji uvek tvrde da "imaju sve" i da im "ništa ne treba", pa izbor poklona postane pravo iskušenje. U nastavku donosimo nekoliko favorita koji će baš za takve biti odličan izbor.

Tanjir sa daškom vintidž stila

Stari porcelanski tanjiri i šoljice za kafu Foto: Shutterstock

Prvi izbor Gvinet Paltrou idealan je za ljubitelje elegantnih detalja. Tanjir za supu brenda Ginori, izrađen od finog porcelana sa raskošnim cvetnim motivom, odiše klasičnom lepotom i prefinjenošću. Iako bi mnogi bili oduševljeni ovim poklonom, najviše će ga ceniti jedna posebna osoba.

Nezaobilazno posuđe za gurmane

Kao neko ko uvek predviđa trendove, Gvinet ističe bezvremensku vrednost kvalitetnog posuđa. Okrugla posuda (cocotte) od gusa brenda Staub namenjena je svima koji uživaju u kuvanju. Savršena je za pripremu variva i supa tokom hladnih zimskih dana.

Retro šarm u kuhinji

Samostojeći mikser Foto: Shutterstock

Nijedna kuhinja nije potpuna bez dobrog samostojećeg miksera. Iako kuhinjski aparati ponekad narušavaju estetiku, Smeg mikser u retro stilu potpuno razbija taj mit. U nežnoj krem nijansi, ovaj vintage uređaj postaće omiljeni dekorativni detalj svakog primaoca.

Najneobičnija mirisna sveća

Miris vode u kojoj se kuvala testenina možda zvuči čudno, ali ovaj neobični proizvod odmah je privukao pažnju. Pošto smo navikli da za Božić dobijamo sveće sa tipičnim zimskim aromama, zašto ne biste uneli malo originalnosti? Ovaj zaigrani dar sigurno će pokrenuti razgovor tokom otvaranja poklona.

Retro pribor za posluživanje

Escajg Foto: Shutterstock

Na njenom spisku našao se i set pribora za serviranje brenda Sabre. Posebno je zanimljivo što je linija Bistrot ovog francuskog brenda nedavno osvojila društvene mreže. Četvorodelni set proizveden je u Parizu i dizajniran da se uklopi u tradicionalni francuski stil serviranja.

Božićni vodič za poklone Gvinet Paltrou prepun je maštovitih i osvežavajućih ideja. Bilo da tražite nešto za gurmane, baštovane ili ljubitelje lepog dizajna, njena kolekcija promišljeno obuhvata različite ukuse i nudi ponešto za svakoga.

