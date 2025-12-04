Slušaj vest

Arnold Švarceneger proveo je Dan zahvalnosti u krugu porodice, a njegova ćerka Ketrin Švarceneger Prat podelila je retku fotografiju na kojoj 78-godišnji glumac uživa u društvu svojih unuka. Na slici pozira sa bivšom suprugom Marijom Šrajver i njihovim unukama, trogodišnjom Eloiz Kristin i petogodišnjom Lajlom Marijom, piše People.

Ketrin ima troje dece

Devojčice su fotografisane ispred velike kućice od medenjaka, dok Arnold stoji iza njih i posmatra ih.

Arnold Švarceneger u kući medenjaka sa bivšom ženom i unukama Foto: Printscreen/Instagram/katherineschwarzenegger

"Toliko toga na čemu trebam biti zahvalna", napisala je Ketrin uz objavu. Švarceneger je deda troje dece svoje ćerke Ketrin — osim Eloiz i Lajle, tu je i jednogodišnji sin Ford. U intervjuu za People u septembru 2023. otkrio je kako ga zovu unučad.

"Opa", rekao je Arnold, objašnjavajući da to na nemačkom znači deda.

"To je stvarno zabavno, jer kao da nisam znao koliko ću biti dobar kao deda, ali imam životinje pa je to laka stvar", rekao je tada.

Strog odgoj po uzoru na oca

Ovog novembra Ketrin je gostovala u podkastu "Cat and Nat Unfiltered" i otkrila da svoju stariju decu uči da obavljaju kućne poslove. Tokom razgovora shvatila je da je stroža nego što je mislila — i da to verovatno potiče od njenog oca.

"Pretpostavljam da smo mi tradicionalniji kada su u pitanju kućni poslovi, kao i kada je reč o njihovom sprovođenju i strogoći. I ovo je, verovatno, malo mog oca koji izlazi na videlo, ali moj otac nije imao strpljenja ni opravdanja za neobavljanje kućnih poslova," priznala je pa nastavila:

"Vraćena sam kući sa svoje zabave jer nisam izvadila odeću iz sušilice, složila je i pospremila. I zbog toga sam došla kući sa zabave. Moj otac je bio veoma strog po tom pitanju. I uvek sam govorila: "Ovo je strašno. Kako nam to možete raditi? Niko nema ovakve kućne poslove." Sada sam kao - radim istu stvar", zaključila je.

