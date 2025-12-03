Slušaj vest

Radio-televizija Srbije izabrala je 24 kompozicije koje će se takmičiti na festivalu Pesma za Evroviziju 2026”.

Učesnici koji su prošli izbor selekcione komisije su:

● Mirna Radulović - OMAJA

● Zona - Čairi

● Anabela Mitić - Trampolina

● Iva Grujin - Otkrivam sebe



● LU-KA - Veruj

● Kosmos trip - Sve je u redu

● Makao bend - Daj nam svet

● Lores - Unseen

Harem Girls - Bom Bom

● Jack Lupino - Adrenalin

● Zejna - Jugoslavija

● Milica Burazer - Svima vama treba mama

● Manivi - Svaki dan

● Sanja Aleksić - Ko me proba

● Lavina - Kraj mene

● Ana Mašulović - Zavoli me

● Brat Pelin - Fräulein

● Geminni - Metar sreće

● Đurđica Gojković - Moma mala

● YANX - Srušio si sve

● Aleksandar Radojević - Sudbina

● Eegor - Klaber

● Aleksandra Sekulić - Kule

● Avgust - Jabuka

Peti po redu festival ”Pesma za Evroviziju”, kao i ranijih godina, imaće dve polufinalne večeri i veliko finale. Gledaoci i slušaoci pratiće PZE 2026. krajem februara, uživo na televizijskim i radijskim programima RTS-a, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.

Pobednik PZE 2026. predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije u Beču, u maju mesecu naredne godine.

Ne propustiteStarsONI ŽELE NA EVROVIZIJU! Pevačica se vraća nakon 10 godina, on direktno s romskih svadbi na veliku scenu, a NJEGA niko nije znao do skoro, ona bi po 8. put
Maja Nikolić
Pop kulturaEvo kada počinje prodaja ulaznica za Evroviziju 2026: Cene su od 15 do 360 evra, ali ima jedna caka
johanes pič džej džej profimedia-1000382890.jpg
Pop kulturaEvrovizija uvela nova pravila zbog Izraela: Žiri se vraća u polufinala, usledile i zabrane
Evropska radiodifuzna unija odložila je glasanje o učešću Izraela na Evroviziji 2026
Pop kulturaKipar već izabrao predstavnicu za Evroviziju 2026: Antigoni je živa vatra i ćerka je poznate voditeljke
Antigoni, predstavnica Kipra na Evroviziji 2026

Video: Da li se Evrovizija promenila

Da li se Evrovizija promenila? Zejna za Kurir otkrila svoje prognoze o ovogodišnjem pobedniku Izvor: Kurir televizija