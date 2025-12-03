Slušaj vest

Pop zvezda Example, poznat po hitovima iz 2000-ih, našao se na udaru kritika nakon što je na koncertu prozvao obožavateljku sa invaliditetom, poručivši joj da „izgleda glupo“ zato što sedi. Incident se dogodio na nastupu u londonskoj O2 Areni, gde je nastupao kao predgrupa bojbendu JLS.

Eliot Džon Gliv (43), kako mu je pravo ime, zamerio se publici kada je počeo da prigovara što ne stoje i ne plešu tokom njegovog nastupa. Snimak incidenta ubrzo je postao viralan na TikToku.

Video je objavila obožavateljka koja je otkrila da je u 27. nedelji trudnoće i da ima invaliditet zbog kojeg nije mogla da stoji. U videu, koji je pregledan više od 45.000 puta, čuje se kako pevač govori: „Šta radiš? Izgledaš glupo.“

Uz video je napisala: „Da me prozove @Example, to mi nije bilo na mojoj bingo kartici za 25. godinu… ‘ustani sa sedišta’, ‘šta radiš’, ‘izgledaš glupo’. Gospodine, trudna sam 27 nedelja i osoba sam sa invaliditetom.“

Obožavatelji zgroženi ponašanjem

Njegov ispad izazvao je lavinu negativnih komentara, a mnogi su stali u odbranu devojke. Ubrzo su se javili i drugi posetioci s turneje, koji su potvrdili da ovo nije bio izolovan slučaj.

„U Notingemu se sve vreme žalio što ljudi sede“, napisala je jedna korisnica. „Bio je takav i u Kardifu. Bio je besan jer su svi sedeli“, dodala je druga. „Bila sam tamo! Stalno sam govorila grupi sa kojom sam bila da mi se ne sviđa jer je bio jako nepristojan!“, glasio je još jedan komentar.

Ignorisao i njeno pomagalo za hodanje

Prozvana obožavateljka kasnije je otkrila još šokantniji detalj. U jednom trenutku podigla je svoje pomagalo za hodanje kako bi pevaču pokazala zašto ne može da ustane, ali on je, tvrdi, nastavio sa uvredama.

Jedan pratilac je u komentarima napisao: „Mislim da je u jednom trenutku kamera bila na tebi, i mislim da se sećam da si držala pomagalo za hodanje?“ Ona je odgovorila: „Jesam, a on je onda nastavio da govori da izgledam glupo.“

