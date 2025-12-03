Megan Markl u prazničnom specijalu svog serijala na Netfliksu

Neki su novi potez vojvotkinje protumačili kao novu provokaciju, a drugi kao način da zapravo ne prekine potpuno odnose sa ljudima koji su bili njihova porodica. U svom novom prazničnom specijalu na Netfliksu, vojvotkinja od Saseksa otkriva kako održava jednu voljenu britansku tradiciju tokom svog kalifornijskog Božića.

Megan Markl u prazničnom specijalu svog serijala na Netfliksu Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Megan Markl čuva jednu britansku božićnu tradiciju koju je ponela iz kraljevske porodice i uči svoju decu da je i oni poštuju. U prazničnom specijalu od sat vremena, Megan deli svoje omiljene savete i trikove za praznično druženje i slavlje, zajedno sa nizom poznatih prijatelja.

Čari božićnih krekera Tokom jednog segmenta, Megan (44) se pridružuje restorateru Vilu Gvidari, suosnivaču lanca restorana NoMad. Njih dvoje sede u kreativnoj sobi Meganine iznajmljene kuće u Montesitu u Kaliforniji, gde snima svoju seriju, i zajedno prave božićne krekere, koji su omiljeni u britanskoj tradiciji.

Krekere čini kartonska cev umotana u praznični papir, vezana na oba kraja. Kada se krajevi povuku, traka unutar krakera reaguje trenjem i "pukne", stvarajući glasan zvuk dok se ceo kraker rascepi na dva dela, otkrivajući slatkiš ili poruku, i tradicionalno papirnu krunu za pobednika.

- Živeći u Ujedinjenom Kraljevstvu, to je bio veliki deo njihove kulture. Tipično, ljudi ukrste ruke i povuku ih istovremeno… Zaista deluje povezano i slatko. Kako sam ih ja upoznala, uvek su imali vic ili zagonetku veličine kineskog kolačića sreće i nešto slatko unutra, ispričala je Megan. Božić sa kraljevskom porodicom Megan je doživela dva božića sa kraljevskom porodicom u Sandringemu – 2017. nakon veridbe sa Harijem i 2018. tokom prvih godina braka. 2019. Božić proveli su u Kanadi, nedugo pre nego što se par povukao sa kraljevskih dužnosti 2020.

Kraljevska porodica decenijama koristi božićne krekere kao deo prazničnih običaja. Britanski proizvođač Tom Smit ponosi se time što je izmislio krekere 1847. godine, a od 1906. ima kraljevsku povelju da isporučuje krekere i praznični papir kraljevskoj porodici. Na zvaničnom sajtu brenda piše: - Tom Smit i dalje s ponosom proizvodi posebne krekere svake godine za Kraljevsko domaćinstvo, iako se dizajn i sadržaj čuvaju kao stroga tajna. Megan je svakom članu porodice dodala lični pečat

Za svoje domaće krakere, Megan je svakom članu porodice dodala lični pečat. Harijev kraker sadrži "malo ljubavno pismo, čokoladu i malu kapicu“, dok se kraker za princa Arčija (6) fokusira na dve njegove omiljene stvari: hamburgere i crvenu boju. Što se tiče princeze Lilibet (4), mama joj je ubacila nešto što joj je trenutno omiljeno.

- Lili pokušava da bude odrasla dama ovih dana, pa sam ubacila lavandu u rol-on bočici - kaže Megan. Megan i Gvidara čak su isprobali jedan testni kraker, koji je Gvidara "osvojio“, izvučivši veći deo cevi sa konfeticima i poklonima. - Obožavam prazničnu sezonu. Radi se o pronalaženju vremena da se povežemo s ljudima koje volimo, negovanju tradicija i stvaranju novih, kaže vojvotkinja od Saseksa u trejleru, koji je prvi put podelila prošlog meseca. (Kurir.rs/Glossy)

