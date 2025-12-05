Slušaj vest

Glumica Sijena Milerčeka treće dete, ali javnost je i dalje često povezuje sa jednim od najpoznatijih preljubničkih skandala u Holivudu. Na dodeli Fashion Awards u Londonu privukla je svu pažnju - ne samo modnim izdanjem, već i radosnom vešću koju je ekskluzivno podelila.

Radosna vest na glamuroznoj ceremoniji

Tokom svečane večeri Miler je otkrila da je trudna po treći put. Vest je saopštila na upečatljiv način — pojavivši se u providnoj haljini modne kuće "Givenchy", koja je otkrivala trudnički stomak i dodatno istakla njen status modne ikone.

U galeriji pogledajte fotografije Sijene Miler iz Londona:

1/5 Vidi galeriju Sijena Miler na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu Foto: Cristina Massei / Alamy / Profimedia, James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Ova 43-godišnja glumica očekuje svoje drugo dete sa partnerom, 28-godišnjim Olijem Grinom, sa kojim je u vezi poslednje četiri godine. Već ima 12-godišnju ćerku Marlou iz veze sa bivšim verenikom, glumcem Tomom Staridžom.

Otvoreno o pritiscima majčinstva

Ranije ove godine, u intervjuu za Elle, Miler je govorila o pritiscima sa kojima se žene suočavaju kada je reč o majčinstvu i proširenju porodice. Otkrila je da je zamrzla svoje jajne ćelije čim je napunila četrdeset godina.

"Biologija je neverovatno okrutna prema ženama u tim godinama. Zamrzla sam nekoliko jajnih ćelija. Nakon što sam godinama bila opsednuta time da moram imati još jedno dete, sada sam stajališta – ako se dogodi, dogodi se", rekla je.

Sijena Miler na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Sada imam 12-godišnju Marlou i četrnaestomesečnu bebu. O tome postoji neverovatno mnogo buke i svi imaju potrebu nešto reći, a sve je to jako rodno uslovljeno, neverovatno mizogino i antifeministički. To je ludo. Ako je vaše telo sposobno za to – rodite. Imajte predivnu bebu. I usput, sada sam bolja majka nego pre, sve mi je mnogo prizemljenije i smirenije. Imajte decu kad god vi to želite. Niko nema šta da kaže – a obožavam te ljude, moji su prijatelji i volim to da napomenem – kada Al Paćino i Robert De Niro dobiju decu u osamdesetim. Zaboravite na godine! One su potpuno nevažne", dodala je.

Uspon karijere i turbulentna prošlost

Sijena Miler rođena je u Njujorku, a odrasla u Londonu. Počela je kao model, a proslavila se ulogama u filmovima "Poslednji posao", "Alfie" (2004.), "Granica ljubavi" (2008.), "G. I. Joe: Kobrin uzlet" (2009.) i "Snajperista" (2014.), navodi Daily Mail.

Džud Lo Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njena burna veza sa britanskim glumcem Džudom Loom ostala je posebno upečatljiva. Upoznali su se 2004. na snimanju filma "Alfie", a iste godine su se verili. Samo nekoliko meseci kasnije, u maju 2005, Lo ju je prevario sa dadiljom svoje dece, Dejzi Rajt, što je Daily Mail široko preneo. Skandal je odjeknuo svetom, potpuno zasenivši njen profesionalni rad u tom periodu.

"Bilo je zaista teško"

"Bilo je zaista teško. Nadam se da tako nešto više nikada u životu neću iskusiti. Taman sam otvarala predstavu u pozorištu u kojoj sam imala glavnu ulogu i nedeljama sam se morala sama dizati iz kreveta i suočavati se sa javnim prekidom te svake večeri stati pred 800 ljudi. Tih prvih šest nedelja uopšte se ne sećam", rekla je glumica u jednom intervjuu prošle godine.

Istakla je i da ju je ceo događaj potpuno šokirao: "Imala sam tek 23 godine i karijera mi je tek počinjala. Mislim da, ako sam to sve prošla, nema toga što ne mogu podneti", rekla je tada.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor