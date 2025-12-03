Slušaj vest

Reditelj Kventin Tarantino otkrio je da već neko vreme razmišlja o snimanju priče koja bi prethodila čuvenom filmu "Kill Bill". Dva originalna dela iz 2003. i 2004. godine, koja su proslavila Umu Turman u ulozi Neveste i učvrstila status franšize u pop-kulturi, i dalje važe za obaveznu referencu među ljubiteljima akcionog filma.

Najnovije vesti stižu paralelno sa objavljivanjem objedinjene verzije sage, "Kill Bill: The Whole Bloody Affair", kao i premijerom potpuno novog kratkog animiranog filma "Yuki’s Revenge", što je dodatno pokrenulo pitanje budućnosti serijala.

"Sviđa mi se ideja o poreklu Bila"

Na prvoj projekciji animiranog filma Tarantino je, odgovarajući na pitanje o planovima za franšizu, potvrdio da već ima razrađenu ideju - ali i da se pita da li će imati vremena da je realizuje.

"Videćemo. Sviđa mi se ideja o priči o poreklu Bila. I o tri "kuma" koja su stvorila Bila: Esteban Vihajo, Paj Mej i Hatori Hanzo. Da li ću živeti dovoljno dugo da to uradim? To ostaje da se vidi", rekao je Tarantino.

Glumica Uma Turman posebno je pohvalila novi animirani dodatak, nazivajući ga "zaista dirljivim".

Fanovi nezadovoljni izmenama

Ipak, reakcije publike daleko su podeljenije. Mnogi dugogodišnji fanovi negoduju zbog odluke da se iz animiranog projekta izbaci kultni kamionet "Pussy Wagon", a umesto njega uvede lik Pili iz igre Fortnite. Po njihovom mišljenju, takve izmene narušavaju prepoznatljivu estetiku i brutalni duh originalne, krvave priče.

