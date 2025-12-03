Slušaj vest

Nova, dugoočekivana sezona serije "Stranger Things" ruši rekorde.

Prvi deo pete sezone izašao je 26. novembra. U prvih pet dana striminga sezona je postigla vrtoglavih 59,6 miliona pregleda. To je trenutno najbolja gledanost koju je neka serija na engleskom jeziku postigla na Netflixu, piše "Variety".

Insert iz serije Stranger Things Foto: Supplied by LMK / imago stock&pe

Ovo takođe označava ogroman porast u odnosu na već znatnu gledanost četvrte sezone "Stranger Thingsa". U 2022. godini serija je u prva tri dana imala 287 miliona sati gledanja. Tada je Netflix rangirao gledanost prema vremenu strimovanja umesto prema pregledima, ali to se može pretočiti u 22 miliona pregleda.

Nova sezona donela nove rekorde

Uprkos tome što je sezona tek premijerno prikazana, ovo je već drugi rekord gledanosti koji je donela 5. sezona. Prošle nedelje, kako su rasla iščekivanja oko novog izdanja, sve četiri prethodne sezone serije "Stranger Things" našle su se među Netflix Top 10 – prvi put da je neka serija imala četiri različite sezone na lestvici.

Od 24. do 30. novembra prvi put je neka serija imala pet različitih sezona na lestvici:5. sezona bila je broj 1, zatim 1. sezona na broju 3 s 8,9 miliona pregleda, 4. sezona na broju 5 sa 6,1 milion pregleda, 2. sezona na broju 6 s 5,6 miliona pregleda i 3. sezona na broju 8 s 4,6 miliona pregleda.

Finale je za Novu godinu

Netflix je tek prošle nedelje objavio prve četiri epizode 5. sezone. Još tri epizode premijerno će biti prikazane na katolički Božić, a finale serije sledi za Novu godinu. Stoga se može očekivati da će serija "Stranger Things" ostati na lestvici nedeljama, ako ne i mesecima, a gotovo sigurno se očekuje da će 5. sezona završiti na Netflixovoj listi najpopularnijih TV naslova na engleskom jeziku svih vremena, gde je 4. sezona rangirana kao broj 3 sa 140,7 miliona pregleda u prvih 91 dan.

(Kurir.rs/ Index.hr)

