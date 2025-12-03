Slušaj vest

Reper ASAP Roki, koji sa svojom dugogodišnjom partnerkom Rijanom ima troje dece, otkrio je u nedavnom intervjuu za Extra koliko ga ispunjava roditeljstvo. Tridesetsedmogodišnji muzičar govorio je o odnosu svoje dvojice sinova — trogodišnjeg Rze i dvogodišnjeg Riota, kao i o najmlađoj članici porodice, tromesečnoj ćerki Roki Ajriš.

"Prebrzo rastu"

"Pa, iznenađen sam koliko se dvojica sinova dobro slažu. Znate, obično bi se, pošto su tako blizu po godinama, mnogo svađali, ali mi smo srećna porodica," rekao je Roki.

U galeriji pogledajte fotografije Rijane i Asap Rokija:

1/4 Vidi galeriju Rijana i Asap Roki Foto: Quadir Moore/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia, Neil Rasmus / Shutterstock Editorial / Profimedia

I Rijana, koja takođe ima 37 godina, govorila je u istom intervjuu o deci sa mnogo emocija, ističući koliko brzo vreme prolazi.

"Bebe su neverovatne. Svi prebrzo rastu i ne mogu to da podnesem. Moji sinovi, o moj Bože, lica im se menjaju. Vratovi im postaju duži. Obožavam to," rekla je pevačica.

Dolazak ćerke Roki

Rijana na Instagramu podelila da je rodila ćerku - Roki Ajriš Majers Foto: Printscreen/Instagram

Par je u septembru ove godine postao roditelj po treći put, dobivši ćerku Roki Ajriš. Ponosna mama podelila je radosnu vest na društvenim mrežama, objavivši prve fotografije bebe. Na jednoj od njih Rijana drži malenu Roki obučenu u roze bodi, uz kratku poruku:

"Roki Ajriš Majers 13. septembar 2025.", pri čemu je označila i svog partnera.

Pogledajte video: Rijana pokazala sina