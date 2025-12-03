Slušaj vest

Reper ASAP Roki, koji sa svojom dugogodišnjom partnerkom Rijanom ima troje dece, otkrio je u nedavnom intervjuu za Extra koliko ga ispunjava roditeljstvo. Tridesetsedmogodišnji muzičar govorio je o odnosu svoje dvojice sinova — trogodišnjeg Rze i dvogodišnjeg Riota, kao i o najmlađoj članici porodice, tromesečnoj ćerki Roki Ajriš.

"Prebrzo rastu"

"Pa, iznenađen sam koliko se dvojica sinova dobro slažu. Znate, obično bi se, pošto su tako blizu po godinama, mnogo svađali, ali mi smo srećna porodica," rekao je Roki.

U galeriji pogledajte fotografije Rijane i Asap Rokija:

Rijana i Asap Roki Foto: Quadir Moore/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia, Neil Rasmus / Shutterstock Editorial / Profimedia

I Rijana, koja takođe ima 37 godina, govorila je u istom intervjuu o deci sa mnogo emocija, ističući koliko brzo vreme prolazi.

"Bebe su neverovatne. Svi prebrzo rastu i ne mogu to da podnesem. Moji sinovi, o moj Bože, lica im se menjaju. Vratovi im postaju duži. Obožavam to," rekla je pevačica.

Dolazak ćerke Roki

Rijana na Instagramu podelila da je rodila ćerku - Roki Ajriš Majers
Rijana na Instagramu podelila da je rodila ćerku - Roki Ajriš Majers Foto: Printscreen/Instagram

Par je u septembru ove godine postao roditelj po treći put, dobivši ćerku Roki Ajriš. Ponosna mama podelila je radosnu vest na društvenim mrežama, objavivši prve fotografije bebe. Na jednoj od njih Rijana drži malenu Roki obučenu u roze bodi, uz kratku poruku:

"Roki Ajriš Majers 13. septembar 2025.", pri čemu je označila i svog partnera.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustitePop kulturaRijana prvi put u javnosti nakon trećeg porođaja: Ukrala je svu pažnju
Rijana
Pop kulturaRijana sa sinovima prošetala crvenim tepihom: Dečaci se nisu odvajali od mame i toliko su slatki da nisu mogli da odvoje pogled od njih (FOTO)
Rijana sin profimedia-1021787203.jpg
Pop kulturaRijanu razapeli na društvenim mrežama zbog odabira haljine za očevu sahranu: "Izgleda kao rimska boginja, a ne ožalošćena ćerka"
profimedia-0942405760.jpg
Pop kulturaRijana otkrila ime treće bebe, ASAP Roki pol deteta? Čuveni par više nema šta da krije, sad je sve jasno
profimedia-0965815874.jpg

Pogledajte video: Rijana pokazala sina

Rijana pokazala sina Izvor: TikTok/rihanna