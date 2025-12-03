Legenda serije "Puna kuća“ pobedila je ne-Hodžkinovog limfoma trećeg stadijuma, a sada je otkrila milionskoj publici da ima rak
Glumac Dejv Kulier (66), zvezda kultne serije „Puna kuća“, otkrio je da se ponovo suočava sa teškom dijagnozom — samo nekoliko meseci nakon što je završio lečenje ne-Hodžkinovog limfoma trećeg stadijuma, agresivnog oblika raka limfnog sistema.
Pojavljujući se u emisiji „Danas“, Kulije je objavio da mu je dijagnostikovan skvamozno-ćelijski karcinom p16, vrsta tumora glave i vrata koji se javlja u osnovi jezika.
Rano otkriven, ali ozbiljan rak
„Otišao sam na rutinski PET sken u oktobru i nešto je bljesnulo na snimku“, rekao je. „Ispostavilo se da imam p16 skvamoznoćelijski karcinom u korenu jezika. Pitao sam lekare da li je to povezano sa limfomom, a oni su rekli: 'Nema nikakve veze sa tim.'“
Očekuje se da će lečenje ovog oblika raka biti intenzivno: Kulije će proći 35 terapija zračenjem, a kompletan kurs lečenja trebalo bi da se završi 31. decembra.
„Imam veliku sreću — rano je otkriveno“
Kada su ga pitali o njegovoj prognozi, glumac je rekao da medicina daje razlog za optimizam.
„Prognoza je odlična. Ova vrsta raka ima stopu izlečenja veću od 90 procenata“, rekao je Kulije. „Rana dijagnoza me je spasila — ne samo prvi put, već i sada. Zato želim svima da kažem: proverite se. Kolonoskopije, mamografije, pregledi prostate — ovi pregledi vam bukvalno mogu spasiti život.“
Njegova prethodna bitka: agresivni ne-Hodžkinov limfom
Podsećanja radi, Kulije je prošle godine otkrio da se leči od veoma agresivnog ne-Hodžkinovog limfoma u trećem stadijumu.
Prve simptome je primetio nakon obične prehlade, kada je osetio veliki otok u preponama.
„Odmah je oteklo. Pomislio sam: ili sam stvarno bolestan, ili moje telo burno reaguje na nešto“, rekao je. Nakon pregleda, lekari su mu postavili dijagnozu: rak.
„Moja prva reakcija je bila: 'Čekaj... rak?' Osećao sam se kao da me je neko udario u stomak. Uvek mislite da se to dešava nekom drugom.“
Nakon završetka hemoterapije u februaru, rezultati su pokazali da više nema ćelija raka.
Međutim, kako je objasnio, nije želeo da slavi prerano dok ne dobije rezultate svojih kontrolnih pregleda.
Video: Jeleni je rak dijagnostikovan sa 22 godine