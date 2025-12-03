Kim Kardašijan je malo jedna jelka pa je u kuću postavila celu šumu: Starleta pokazala nestvarnu prazničnu dekoraciju
Kim Kardašijan je ponovo uvela prazničnu sezonu — i to na način na koji samo ona može. Rijaliti zvezda i osnivačica SKIMS-a, sada 45-godišnjakinja, podelila je prvi pogled na svoje božićne ukrase za 2025. godinu na Instagramu, otkrivajući zimsku čaroliju u svom domu.
Hodnik pretvoren u šumu božićnih jelki
„Upravo smo završili sa ukrašavanjem za praznike“, rekla je dok je kamerom okretala red božićnih jelki u hodniku svog doma. „Ne mogu ni da objasnim kako ovo miriše ili kako se oseća.“
Pogledajte u galeriji delić njene praznične atmosfere:
Video prikazuje dugačak red novogodišnjih jelki prekrivenih veštačkim snegom i ukrašenih svetlima, stvarajući utisak šetnje kroz bajkovitu zimsku šumu.
„Samo pogledajte ovaj hodnik“, dodala je, otkrivajući još ukrašenih jelki i detalja.
Vilenjaci, kuće i praznična magija
Dok je pregledavala ukrase, Kim je takođe primetila neodoljiv detalj — vilenjaka na polici sakrivenog među granama jelke.
„Vidim jednog malog vilenjaka kako se krije“, rekla je, pre nego što je otkrila drugog.
Nastavila je video pokazujući ukrase u dnevnoj sobi i kuhinji, uključujući i minijaturnu božićnu kućicu postavljenu na pultu.
„Ima još“, smejala se dok je pokazivala novi red božićnih jelki okruženih veštačkim snegom u kuhinji.
Zatim je sve to objavila u posebnom videu uz pesmu „Twinkling Lights“ umetnice Auni.
Uživo praznična muzika u njenom domu
U sledećem klipu, Kim je snimila kompozitora Filipa Korniša kako svira „Away in a Manger“ na klaviru u njenom domu.
„Počinjemo decembar sa @philthekeys“, napisala je u opisu videa.
