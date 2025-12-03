Slušaj vest

Kim Kardašijan je ponovo uvela prazničnu sezonu — i to na način na koji samo ona može. Rijaliti zvezda i osnivačica SKIMS-a, sada 45-godišnjakinja, podelila je prvi pogled na svoje božićne ukrase za 2025. godinu na Instagramu, otkrivajući zimsku čaroliju u svom domu.

Hodnik pretvoren u šumu božićnih jelki

„Upravo smo završili sa ukrašavanjem za praznike“, rekla je dok je kamerom okretala red božićnih jelki u hodniku svog doma. „Ne mogu ni da objasnim kako ovo miriše ili kako se oseća.“

Pogledajte u galeriji delić njene praznične atmosfere:

Kim Kardašijan i novogodišnja dekoracija Foto: Printscreen/ Instagram/ kimkardashian, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Video prikazuje dugačak red novogodišnjih jelki prekrivenih veštačkim snegom i ukrašenih svetlima, stvarajući utisak šetnje kroz bajkovitu zimsku šumu.

„Samo pogledajte ovaj hodnik“, dodala je, otkrivajući još ukrašenih jelki i detalja.

Vilenjaci, kuće i praznična magija

Dok je pregledavala ukrase, Kim je takođe primetila neodoljiv detalj — vilenjaka na polici sakrivenog među granama jelke.

„Vidim jednog malog vilenjaka kako se krije“, rekla je, pre nego što je otkrila drugog.

Nastavila je video pokazujući ukrase u dnevnoj sobi i kuhinji, uključujući i minijaturnu božićnu kućicu postavljenu na pultu.

„Ima još“, smejala se dok je pokazivala novi red božićnih jelki okruženih veštačkim snegom u kuhinji.

Zatim je sve to objavila u posebnom videu uz pesmu „Twinkling Lights“ umetnice Auni.

Uživo praznična muzika u njenom domu

U sledećem klipu, Kim je snimila kompozitora Filipa Korniša kako svira „Away in a Manger“ na klaviru u njenom domu.

„Počinjemo decembar sa @philthekeys“, napisala je u opisu videa.

