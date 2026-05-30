Pevačica Džesi Džej iznenadila je prolaznike nastupom u londonskom predvorju St. Pancras u utorak, navodi Yahoo.

37-godišnjakinju, čije je pravo ime Džesika Korniš, na klaviru je pratio Đufri Džejms. Mnogobrojni okupljeni su uživali u ovom nastupu i snimali svojim telefonima.

Podsetimo, pevačica, koja je majka jednog dečaka, u junu je objavila da joj je dijagnostikovan rak dojke u ranoj fazi, a prva operacija dogodila se nekoliko nedelja kasnije. U avgustu je otkrila da mora i na drugu operaciju pre kraja godine te da je otkazala svoju nadolazeću turneju.

Prošlog meseca, Džesi Džej zagrlila je princezu od Velsa nakon Royal Variety Performancea, što je podstaklo njihovo zajedničko iskustvo borbe s rakom.

"Kao što neki od vas možda znaju, operisala sam rak dojke pre osam nedelja, to je prva stvar. Druga stvar je da, nažalost, moram na drugu operaciju. Ništa preozbiljno, ali mora se obaviti do kraja godine, a nažalost to pada tačno usred turneje koju sam zakazala. Dakle, živim u trenutku, prihvatam trenutak i prepuštam se vibracijama. Jako mi je žao, osećam se frustrirano i tužno. Ali tako je kako je. Moram biti bolje, moram se izlečiti i ovo je ispravna odluka, pa odlažem turneju do sledeće godine", ispričala je nedavno.

Inače, pevačica je imala 8 godina kada je doživela moždani udar, a onda joj je dijagnostikovan WPW (Wolff-Parkinson-Whiteov) sindrom koji predstavlja poremećaj srčanog ritma i uzrokuje epizode jako ubrzanih srčanih otkucaja.

Lekari su joj svojevremeno rekli da neće moći imati dece, ali pre dve godine uspela se ostvariti kao majka.

Od 2021. je u vezi s profesionalnim košarkašem Šenonom Kolmanom. Iste godine su ostvarili trudnoću, ali je nije uspela izneti do kraja.

U maju 2023. rodila je sina Skaja, koji je mami najveća podrška i motivacija u borbi s rakom dojke.

"Imam toliko razloga za živeti. Toliko toga još želim učiniti", rekla je nedavno.

