Brazilska influenserka Barbara Jankavski Barbi 2. novembra pronađena je mrtva u domu javnog branioca Renata Kamposa Rinta de Vita (51). Sada su stigli i nalazi obdukcije kojima je utvrđen uzrok smrti.

Nalazi obdukcije

Nakon forenzičke analize Tehničko-naučne policije i istrage koju je vodila Civilna policija Sao Paula, vlasti su utvrdile da je Jankavski preminula zbog slučajne upotrebe kokaina, prenosi g1.

Međutim, Tužilaštvo Sao Paula i porodica nastradale zatražili su da se slučaj iznese pred Porotnički sud, tvrdeći da postoji mogućnost da je Jankavski zapravo ubijena, navodi isti izvor.

Brazilska influenserka Barbara Jankavski poznatija kao Živa barbi preminula je posle 27 plastičnih operacija Foto: Printscreen/Instagram/bonecadesumana

Poslednja noć

Prema policijskom izveštaju do kog je došla CNN Brasil, De Vito je izjavio da je u noći njene smrti bio sa Jankavski nakon što ju je angažovao za „seksualne usluge“ i da su oboje koristili nedozvoljene supstance.

Rekao je da je primetio da se influenserka ne pomera nakon što je zaspala, te da je odmah pozvao hitnu pomoć i pokušao da je reanimira devet minuta pre nego što su lekari stigli i potvrdili smrt.

Pripadnici vojne policije Sao Paula pronašli su Jankavski obučenu samo u donji veš, sa povredom na levom oku i tragovima na leđima, prenosi CNN Brasil. Jedan prijatelj rekao je policiji da je povredu na licu zadobila ranije, nakon klizanja i pada. Ipak, smrt je u početku bila označena kao sumnjiva.

Internet zvezda posebnog izgleda

Jankavski poznata kao Barbi imala je preko 55.000 pratilaca na Instagramu i 344.000 na TikToku, gde je otvoreno dokumentovala brojne estetske zahvate, uključujući i lifting lica u junu.

Njena poslednja objava datira iz 1. oktobra, kada je podelila video sa koleginicom Avós Da Razão.