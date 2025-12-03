Slušaj vest

Krisili Anderson, plesačica i zvezda Netflix rijaliti serije "Country Ever After", preminula je od raka debelog creva. Imala je 45 godina.

Njena fotografkinja Lindzi je u utorak na Instagramu objavila vest o smrti, zajedno sa poslednjom porukom u kojoj je Anderson otvoreno delila da boluje od ove bolesti još od 2018. godine.

U svojoj izjavi, koju je podelila na društvenim mrežama, Krisili je rekla:

„Ako ovo čitate, konačno sam se smirila u rukama Isusa mirno i okružena ljubavlju. Molim vas, ne ostajte u tami ovog trenutka. Borila sam se i volela duboko. Nisam nestala… Ja sam kod kuće. Moja deca… Čuvam vas. Kada trenutak deluje topao, poznat ili prelep da bi bio slučajnost, to sam ja. Još vas majčinski pazim. Još sam vaša", piše u poruci.

Porodica Anderson bila je prikazana u "Country Ever After", Netflix rijaliti seriji koja je emitovana jednu sezonu 2020. godine. U seriji, Krisili je primala tretman za rak debelog creva u trećem stadijumu dok je odgajala decu i nastavila da radi kao plesačica.

Njen bivši suprug Kofi Anderson prisetio se voljene supruge na Instagramu, rekavši da je ona „definisala snagu i borca kao nijedna druga osoba na planeti.“