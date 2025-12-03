Slušaj vest

Otac Megan Markl, Tomas Markl, primljen je na odeljenje intenzivne nege nakon što je hitno prebačen u bolnicu na operaciju, prenosi Mail.

Razume se da je operisan u četvrtak, a večeras je prebačen na odeljenje intenzivne nege. Lekari navodno pripremaju novu operaciju kako bi mu uklonili krvni ugrušak.

Tomas Markl Foto: Profimedia

Njegov sin Tomas Jr. rekao je:

„Odveo sam tatu u bolnicu blizu našeg doma, gde su uradili razne skenove, i lekari su rekli da mu je život u neposrednoj opasnosti. Odvezli su nas hitnom pomoći, sa sirenom, do veće bolnice u centru grada. Moj otac je podvrgnut hitnoj operaciji. Molim sve ljude širom sveta da ga stave u svoje misli.“

Dodao je: „Jedina moja želja je da Megan pokaže mom ocu saosećanje. On se bukvalno bori za svoj život.“

Njegova ćerka Samanta, rekla je: „On je jak čovek, ali je prošao kroz toliko toga. Molim se da bude dovoljno jak da preživi ovo. Moj otac je preživeo dva srčana udara, moždani udar i zemljotres. Nadam se da će se izvući i iz ovoga.“