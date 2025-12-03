Slušaj vest

Plasensija je upravljao hitnom medicinskom klinikom u okolini Los Anđelesa i prvi je od petoro ljudi koji će biti kažnjeni u vezi sa smrću zvezde serije "Prijatelji".

Metju Peri preminuo je 28. oktobra 2023. godine Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Peri je u oktobru 2023. godine pronađen mrtav u svojoj kadi nakon što je uzeo ketamin. Plasensija je prvobitno negirao optužbe, ali je ranije ove godine promenio iskaz, priznajući četiri tačke nelegalne distribucije leka. Glumac je ketamin legalno koristio kao tretman za depresiju, ali je u nedeljama pre smrti tražio dodatne doze i od drugih izvora.

Plasensija nije optužen da je prodao dozu koja je direktno izazvala Perijevu smrt, već da mu je snabdevao lek u prethodnom periodu. Sudski dokumenti pokazuju da je 44-godišnji doktor slao poruke drugom lekaru, koji takođe treba da bude kažnjen, u kojima piše: "Pitam se koliko će ovaj moron da plati."

Foto: Twitter

Njegovi advokati su pred sudom ocenili njegovo ponašanje kao "nepromišljeno" i "najveća greška njegovog života". Dodali su da reč "kajanje" ne može da opiše bol, žaljenje i stid koji Plasensija oseća zbog tragedije koja se dogodila, a koju nije sprečio.

U izjavama o uticaju žrtve, Perijeva majka i očuh, Suzan i Kit Morison, opisali su ljude koji su ilegalno snabdevali glumca ketaminom kao "jaguarce" i istakli da smatraju Plasensiju jednim od najodgovornijih.

- Niko živ i svestan sveta nije mogao da ne zna za Perijeve borbe. Ali ovaj doktor je prekršio svoje najvažnije zakletve, više puta, u tajnosti. Za par hiljada dolara? Da se koristi Perijevom ranjivošću.

Takođe, Perijev otac Džon i maćeha Debi rekli su da su Plasensijine akcije "uništile" njihovu porodicu:

- Koliko dugo ste mislili da možete snabdevati Metjua neograničenim dozama pre nego što dođe do smrti? Je li vam bilo stalo? Razmišljali ste li?

Peri se godinama borio sa zavisnošću, još od vremena kada je bio zvezda serije "Prijatelji", gde je tumačio lik Čendlera Binga. Serija je emitovana 10 sezona, od 1994. do 2004. godine, a Peri je glumio uz Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lisu Kudrou, Meta LeBlanka i Dejvida Švimera.

(Kurir.rs/Telegraf)