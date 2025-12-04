Slušaj vest

Doktor Salvador Plasensija, koji je ranije priznao krivicu po četiri tačke optužnice za nezakonitu distribuciju ketamina glumcu Metjuu Periju, danas je zvanično osuđen na zatvorsku kaznu, saopštila je Kancelarija američkog tužioca za Centralni okrug Kalifornije.

Smrt glumca i početak istrage

Metju Peri (54), poznat po ulozi u seriji "Prijatelji", pronađen je mrtav 28. oktobra 2023. u đakuziju svog doma u Pacifik Palisejdsu. Prema navodima tužilaštva, uzrok smrti bilo je fatalno predoziranje ketaminom. Zbog povezanosti sa tim događajem, optuženi su Džasvin Sanga (41), dilerka iz Severnog Holivuda poznata kao "Kraljica ketamina", i dr Salvador Plasensija (42) iz Santa Monike. Ministarstvo pravde je 15. avgusta objavilo da je Plasensija osuđen na 30 meseci zatvora.

Detalji obdukcije i Perijeve borbe

Izveštaj o obdukciji, koji je dobio časopis "People", navodi da je Peri umro usled akutnog dejstva ketamina, pri čemu je slučajno predoziranje označeno kao glavni uzrok. Tog kobnog dana ketamin mu je ubrizgan tri puta, što je navedeno u sporazumu o priznanju krivice koji je sklopio njegov asistent Kenet Ivamasa. Dodatni faktori koji su doprineli smrti bili su utapanje, koronarna bolest i prisustvo buprenorfina, leka koji se koristi u terapiji zavisnosti.

Peri je godinama vodio tešku borbu sa zavisnostima i u poslednjem periodu života okrenuo se terapiji ketaminom kako bi se izborio sa depresijom i anksioznošću. Prema sudskim dokumentima, u nedeljama pre smrti postao je snažno zavistan, ubrizgavajući ketamin i do šest do osam puta dnevno.

Optuženi i priznanja krivice

Pet osoba optuženih u vezi sa Perijevom smrću, prema tvrdnjama tužilaca, iskoristilo je glumčevu zavisnost i snabdevalo ga ketaminom tokom njegovih poslednjih nedelja. Svi su se u međuvremenu izjasnili krivim. Nova optužnica navodi da je Sanga 24. oktobra 2023. isporučila ketamin koji je doveo do Perijeve smrti.

Ministarstvo pravde saopštilo je da se Sanga izjasnila krivom za održavanje prostora namenjenih drogama, tri tačke distribucije ketamina i jednu tačku distribucije koja je prouzrokovala smrt ili tešku telesnu povredu. U dokumentima se navodi da je drogu prodavala "bogatašima i poznatim ličnostima".

Kenet Ivamasa, Erik Fleming i dr Mark Čavez takođe su priznali krivicu i pristali da sarađuju sa tužiocima u postupku protiv glavnih optuženih. U avgustu je AP preneo da je Čavez potpisao sporazum o priznanju krivice za zaveru radi distribucije ketamina.

U sudskim spisima navodi se i poruka koju je Plasensija uputio Čavezu, aludirajući na Perija i cenu ketamina: "Pitam se koliko će ovaj kreten platiti".

