Tajra Benks danas slavi 52. rođendan, a u javnosti se prvi put proslavila kao mlada manekenka, a potom je iznenadila svet kada je odlučila da rano napusti piste i ode u penziju. Nakon povlačenja iz mode postala je poznata po skandalima i dramatičnim momentima u emisiji "America's Next Top Model", čija je bila autorka i izvršna producentkinja. Ipak, posle godina pauze poželela je da se vrati u svet koji ju je proslavio.

Veliki povratak na pistu

Prošle godine ponovo je zakoračila na modnu pistu tokom povratničke revije Victoria's Secreta u Njujorku, gde je nastupila uz još 49 manekenki.

Poslednji put pre toga šetala je pistom 2005. — takođe za istu modnu kuću. Ovim angažmanom brend je pokušao da pošalje poruku o navodnoj većoj inkluzivnosti, premda mnogi i dalje sumnjaju da se njegova politika zaista promenila.

O svom povratku Benks je izjavila: "Lud je osećaj vratiti se na pistu Victoria's Secret. Mislim ludo, ludo, ali ludo na dobar način. Nikad nisam mislila da ću se vratiti na ovu pistu, da budem iskrena. Sišla sam sa te piste i bila dugo u penziji, i to je bio takav spektakl. Osećala sam se kao sportista koji kaže: "Okačio sam kopačke o klin... povlačim košarkašku loptu." A onda, sada sam se vratila. Nikada za milion godina nisam mislila da ću se vratiti na pistu, ali sam toliko uzbuđena i spremna za ovo", prenosi People.

Uspon u manekenskom svetu

Tajra je započela karijeru sa samo 15 godina, a upisala se u istoriju kao prva Afroamerikanka na naslovnicama magazina "GQ" i "Sports Illustrated". Bila je jedan od najplaćenijih modela svog vremena i nosila titulu anđela Victoria's Secreta od 1997. do 2005. godine.

Svoja iskustva iz modne industrije pretočila je u roman "Modelland" iz 2011, koji je prema "New York Timesu" postao bestseler. Osim toga, našla se više puta na listi najuticajnijih ljudi magazina "Time", što je postiglo svega nekoliko žena.

Izgled, pritisci i javne ispovesti

Benks je godinama bila predmet spekulacija o estetskim zahvatima, ali sama tvrdi da je operisala samo nos. Otkrila je i da je dugo nosila perike, te da su je u detinjstvu zvali "ružnim pačetom". U njenom privatnom životu najviše se pisalo o vezi sa tehnološkim preduzetnikom Šervinom Piševarom 2023. godine. Pre deset godina dobila je sina Jorka Benka Asla putem surogat majke.

Često je pozirala bez šminke, želeći da poruči da prihvata svoje godine i kilažu. Ovo je mnogima bilo paradoksalno, s obzirom na to da je u "America's Next Top Model" kritikovala krupnije takmičarke i tvrdila da zbog izgleda ne mogu da se bave modelingom.

Kontroverze šoua "America's Next Top Model"

Emisija je tokom godina dobila brojne kritike — od optužbi za rasnu diskriminaciju do ismevanja fizičkog izgleda i emocionalnih pritisaka na takmičarke. Učesnice su, prema navodima, bile suočene sa strogo kontrolisanim ugovorima i upozorenjima da bi njihove porodice mogle snositi posledice ukoliko prekrše pravila. Program se emitovao od 2003. do 2018.

Tajra Benks Foto: Profimedia

I dok je konkurentkinjama zamerala sve i svašta, u stvarnom životu Benks ne brine ni o godinama ni o kilogramima. Podržava novu eru mode koja nudi prostor ženama različitih građe i godina — iako je nekada upravo to osporavala.

Rivalstva i sukobi u svetu mode

Tajra je tokom devedesetih imala žestoko rivalstvo sa Naomi Kembel, koja je, prema navodima, koristila sva sredstva da zadrži dominaciju na pisti. Benks je neretko odlazila kući uplakana zbog pritiska i jednom čak odustala od revije. Ni Naomi nije lako podnosila konkurenciju — sukobi sa Žizel Bundšen bili su dobro poznati u modnom svetu.

Njihova dugogodišnja netrpeljivost završena je 2005. kada je Kembel gostovala u emisiji "The Tyra Banks Show" i izvinila se. Taj gest je Benks opisala kao nešto što joj je značilo "ceo svet", a obe su priznale da su mediji i sama modna industrija znatno podgrevali njihov sukob.

Novi profesionalni zamah

Nakon povratka na pistu, Tajra je potpisala ugovor sa agencijom IMG Models, učestvovala na Nedelji mode u Parizu početkom godine, pozirala za "Essence" i postala zaštitno lice brojnih kampanja. Ističe da je "renesansna žena" koja voli da se okuša u različitim oblastima — pa je tako ove godine pokrenula i prodaju sladoleda u Australiji.

Penziju je, kako kaže, odabrala iz straha da će je industrija odbaciti zbog godina. Danas, međutim, podržava promene zbog kojih se u manekenstvu sve više ceni različitost — promene protiv kojih je nekada, ironično, sama često glasno govorila.

