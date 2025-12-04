Slušaj vest

Američki gitaristaFil Apčurč, poznat po saradnjama sa legendarnim muzičarima kao što su Kvinsi Džouns, Deni Hetevej i Majkl Džekson, preminuo je 23. novembra u Los Anđelesu, u 84. godini života.

Tokom impresivne karijere, Apčurč je snimio skoro 30 samostalnih albuma i učestvovao na više od hiljadu studijskih izdanja najvećih holivudskih zvezda. Bio je deo velikih hitova, uključujući numere „I’m Every Woman“ u izvođenju Šake Kan, koja je 1978. godine tri nedelje boravila na vrhu Bilbordove R&B liste, kao i Džeksonovu pesmu „Workin’ Day and Night“ sa albuma „Off the Wall“ iz 1979. godine.

Apčurč je ostavio neizbrisiv trag i kroz rad sa Deni Hetevejem — svirao je na svim njegovim solo i koncertnim albumima. Bio je deo kultnih saundtrekova Kurta Mejfilda: „Superfly“, „Claudine“, „Let’s Do It Again“ i „Sparkle“, a komponovao je i pesmu „Six to Four“ koju izvodi Džordž Benson.

Pored muzike, ostavio je za sobom i književni trag — objavio je dve knjige, a u trenutku smrti radio je na autobiografiji.

Iza njega je ostala supruga Sonja.

