Godinama se u Holivudu šuškalo da su Danijel Dej-Luis i mlada Džulija Roberts navodno imali kratku romansu, i to baš u vreme kada se njegova tadašnja partnerka Izabel Ađani porađala. Ipak, ništa nikada nije zvanično potvrđeno. Zanimljiva ispovest Ađani, koju je dala godinama nakon raskida, često se tumači kao indirektan trag te priče.

O Dej-Luisu je tada rekla: "On je ljubav mog života. Završila se jer je bila nemoguća, neshvatljivo jaka. Naša ljubav je bila kao neizlečiva bolest. Jedan pogled na njega i znaš da je čovek spreman da ti nanese bol... Uništilo nas je to što sam mu dopustila da bude centar mog života."

Nakon raskida, pojavile su se spekulacije da je glumčeva navodna povezanost sa Robertsovom bila dodatni razlog njihovog konačnog razlaza. Iako njih dvoje nikada nisu komentarisali ove tvrdnje, poznato je da je Džulija u to vreme veoma cenila Dej-Luisa.

Kako je Džulija Roberts umalo glumila u "Zaljubljenom Šekspiru"

Producent Edvard Zvik otkrio je pre nekoliko godina šta se dešavalo iza kulisa kada je Robertsova bila prva opcija za glavnu ulogu u filmu "Zaljubljeni Šekspir". Čim je pokazala interesovanje, kompanija Universal spremno je pristala da izdvoji milione za projekat. U to vreme bila je na vrhuncu slave posle filma "Zgodna žena".

Robertsova je u London došla da čita scenario sa glumcima koji su konkurisali za ulogu Vilijama Šekspira. Zvik tvrdi da je ona bila potpuno opčinjena Danijelom Dej-Luisom. Međutim, problem je bio što je glumac već bio angažovan na filmu "Moja leva noga" i nije mogao da prihvati novu ulogu.

Zvik se priseća njenih reči: "On je briljantan – tako zgodan i moćan. I jako je zabavan. Mogu ga ubediti da prihvati ulogu."

Danijel Dej Luis Foto: Fabio Mazzarella/Sintesi / Sipa Press / Profimedia

Producent je tada naložio njenom asistentu: "Pošaljite 25 ruža Danijelu Dej-Luisu s porukom "Budi moj Romeo"."

Nesporazumi, pogrešni izbori i neuspele probe

Sledećih dana sve je počelo da se urušava. Kada je Robertsova dobila poruku tokom večere sa Zvikiom i Stopardom, naglo je ustala tvrdeći da mora da se nađe sa prijateljem i nestala. Sutradan nije došla na čitanje scenarija — objasnila je da se srela s Dej-Luisom i da će on prihvatiti ulogu.

Zvik je ubrzo lično razgovarao sa Dej-Luisom, koji je ponovio da ne može da učestvuje jer radi na filmu "U ime oca". Kada je to preneo Robertsovoj, ona se vratila na čitanje, gde je kao njen potencijalni partner došao Rejf Fajns. Ali, pokušaj nije uspeo.

Zvik je opisao njenu reakciju: "Uopšte nije zabavan."

Tako je propala i audicija sa Fajnsom. Isto se desilo i sa drugim kandidatima — među njima su bili Hju Grant, Kolin Firt, Rupert Grejvs, Šon Bin i Džeremi Nortam. Za svakog je imala neki prigovor.

Prelomni trenutak i napuštanje projekta

Džulija Roberts na filmskom festivalu u Veneciji Foto: Astra Marina/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je stigao Pol Mekgen, Robertsova je stigla doterana, našminkana i obučena u kostim, ali je sve krenulo naopako čim je otvorila usta. Tekst nije zvučao dobro, izostala je hemija, a najveći problem bio je njen nepripremljen naglasak. Zvik je pokušao da je ohrabri, ali je shvatio da se bori sa njenom nesigurnošću. Sutradan je dobio vest da je glumica napustila hotel i otišla u Ameriku. Univerzal je do tada već potrošio šest miliona dolara.

Zvik je kasnije rekao: "Nikada više nisam razgovarao s Džulijom Roberts... Bila je prestrašena 24-godišnjakinja."

Nastanak filma i konačna podela uloga

Finansiranje filma je na kraju preuzeo Harvi Vajnstin i Miramax, što je dovelo do njegovog sukoba sa Zvikom. Ženska glavna uloga pripala je Gvinet Paltrou, koja je za tu ulogu osvojila Oskara, dok je Šekspira igrao Džozef Fajns — brat Rejfa Fajnsa, koji se ranije nije dopao Robertsovoj.

Uprkos svim turbulencijama, film je postao globalni hit, ali su priče iz tog perioda i danas jedna od najintrigantnijih epizoda u karijeri Džulije Roberts.

