Kejt Midltonizgledala je bajkovito u širokoj haljini Dženi Pakam u boji jorgovana. Na glavi je nosila orijentalnu tijaru kraljice Viktorije, a kosu je uvila u blage talase. Izbor tijare nije bio slučajan, jer je ovaj ukras dizajnirao nemački princ Albert za svoju voljenu suprugu. Tijara sadrži cvetove lotosa unutar 11 lukova, sa 2.600 dijamanata iz Garrardsa u Londonu. Prvobitno je sadržala opale, ali ih je zamenila Viktorijina snaja, kraljica Aleksandra, koja ih je smatrala nesrećnim i zamenila ih drugim dragim kamenjem.

Princ Vilijam i Kejt Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Iako je Viktorija odlučila da tijaru ne nosi tokom svoje duge vladavine, označila ju je kao "krunsko nasleđe" nakon svoje smrti 1901. godine, da je nose buduće kraljice. Tijara je ranije viđena na pokojnoj kraljici majci, koja ju je favorizovala u ranim godinama vladavine svog muža i toliko je zavolela da ju je zadržala i tokom svog udovištva nakon smrti kralja Džordža VI.

Kraljica Elizabeta ju je nosila nakon smrti svoje majke samo jednom 2006. godine i veruje se da tijara od tada nije viđena u javnosti.

Kralj Čarls i kraljica Kamila Foto: Picture By I-Images / Zuma Press / Profimedia

Princezu je na banketu u Vindzorskom zamku pratio njen suprug, princ Vilijam. Kralj i kraljica su bili podjednako upečatljivi: Kamila je nosila zelenu čipkastu večernju haljinu Fione Kler sa tijarom Devojke Velike Britanije i Severne Irske i pojasom Ordena Nemačke.

Dvorana Svetog Đorđa Foto: Picture By I-Images / Zuma Press / Profimedia

Unutar dvorane Svetog Đorđa u Vindzorskom zamku, trpezarijski sto dug 45 metara blistao je pod svetlošću 158 sveća i neverovatne božićne jelke visoke šest metara na kojoj je svetlucalo 15.000 lampica.

