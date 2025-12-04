Slušaj vest

Luka Maksimović, javnosti najpoznatiji po pseudonimu Ljubiša Preletačević Beli — humoristi, muzičaru i nekadašnjem kandidatu za predsednika Republike Srbije — sprema se za novo veliko poglavlje u karijeri. On će se zajedno sa svojim bendom „Kosmos trip“ boriti za odlazak na Eurosong, koji će u maju 2026. godine biti održan u Beču.

Pesma „Sve je u redu“ u borbi za Beč

Foto: printscreen/instagram/ljubi.chika

Bend „Kosmos trip“ uvršten je među 24 izvođača koji će se takmičiti na „Pesmi za Evroviziju“, nacionalnom izboru koji je zakazan za kraj februara 2026. u Beogradu. Njihova numera „Sve je u redu“ potpisana je autorski — muziku su kreirali Maksimović i Pavle Đurić, dok je tekst delo samog Belog.

Šta znamo o bendu?

„Kosmos trip“ se žanrovski opisuje kao pop-rok sastav. Iako su svoj prvi singl zvanično objavili tek početkom 2025. godine, članovi otkrivaju da su na muzici zajedno radili više od dve godine.

Na muzičkoj platformi „Spotify“ o sebi pišu:

„Kosmos trip je pop-rok bend iz Mladenburga. Nastao je 2024. godine posle dugih osam godina pokušaja da se basista Stefan Gajić Klempavi, gitarista Nikolić Mihailo Kićin i frontmen Luka Maksimović Ljubi Čika ujedine. Bend ima prepoznatljiv zvuk koji donosi duh dvehiljaditih — nostalgične gitarske solaže, bas i bubanj koji voze melodiju, akustične ljubavne tonove i mangupske stihove uz refrene koji lako ulaze u uši. Stil benda je šumadijski pop-rok-rep-fank-rege miks.“

Pogledajte u galeriji fotografije Ljubiše Preletačevića Belog nekad i sad:

1/6 Vidi galeriju Ljubiša Preletačević Beli - nekad i sad Foto: Zorana Jevtić, Nebojša Mandić

Evrovizija u Beču 2026.

Sedamdesetogodišnje takmičenje za pesmu Evrovizije trebalo bi da se održi u Beču, u Austriji. Finale će se održati 16. maja 2026. godine, a polufinala su zakazana za 12. i 14. maj.

Bonus video: Svabdba Ljubiše Preletačevića Belog