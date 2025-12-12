Slušaj vest

Lepu glumicu Miljanu Gavrilović publika i dalje najviše pamti po ulozi u seriji "Folk", iako se kasnije pojavila i u drugim popularnim ostvarenjima. Ipak, Miljana nije toliko zastupljena danas na malim ekranima, ponajviše jer je posvećena odgajanju troje dece, kao i drugim privatnim projektima.

Glumica je nedavno gostovala u MONDO podkastu "Nešto moje" kada se prvi put osvrnula na porodicu, i koliko joj je značila podrška najmilijih u planovima.

Miljana je na samom početku otkrila da je ponosna na svog supruga.

1/5 Vidi galeriju Miljana Gavrilović Foto: Instagram/miljanagavrilovic

"Moram da pohvalim svog muža kao partnera, druga i sabrata. Suprug i treba da bude više od prijatelja. I normalno je proradi i ta sestrinska ljubav prema partneru", objašnjava glumica koja se osvrnula na periode kada su imali bebe u kući:

"U nekom trenutku te tišti nešto, ne možeš da prosperiraš u nečemu što te koči, veliki je pritisak. Beba plače, celu noć se budila, a ja se trudim da to odvojim, kao, ja ću, gde ćeš ti... Desno ono plače, noću se budio. Znači, ja kao trudim se da to odvojim. Ali nisam nijednog trenutka bila kao, ja sam patrijahalno nastrojena zato što ću ja sve, muž ustaje u sedam i dolazi kući u pola četiri, i da ću ja sad iz tog razloga svako dete povučem i ono dojim, spava sve uz mene, i da sam ja ta za sve. Ne, jer će taj isti muž otići u nabavku, voditi računa o svemu drugome, o svemu o čemu možda ja ne znam".

Ksenija se na to nadovezala: "Ali Miljana, ljudi brkaju patriarhat nekada sa zdravim razumom. Ovo što ti govoriš je zdrav razum. U kome dođeš i kažeš: 'Ja ne radim, moram da brinem o deci. U ovom trenutku imam malu bebu, a on čovek radi. U ovom trenutku živimo od toga što on privređuje dok ja brinem o maloj deci i ne prevaziđem tih prvih pet meseci, tri, dva, šest, nebitno... dok ne mogu da stanem na noge i da život krene normalnim tokom.".

Miljana Gavrilović Foto: Dragan Kadić

Miljana Gavrilović je potom otkrila i da je ona radila do i od porođaja, kao i da je takva po prirodi.

"Ja legnem u 3 svakog dana i ustanem u 7, ali mogu da izdržim bez sna, ovako, onako, jer mi se čini da imam energije za petoro ljudi. Ima takvih ljudi koji imaju previše energije. Neko ne može. I ja to razumem. Dokle god razumeš da nemaju svi taj kapacitet, to je okej", otkrila je glumica.

Ona je priznala i da ima puno poverenje u supruga i decu, te da ih nikada ne proverava.

"Ona je sa svojim društvom i ona treba da bude tu bez da ima ikakve osećaje da sam ja tu prisutna. Jer sam ja u njihovim životima previše bila prisutna tada kada je njima emocionalno bilo najvažnije. Treba da se osposobe da budu sami za sebe, samostalni", rekla je.

Miljana Gavrilović Foto: Printskrin/Instagram

Miljana je potom otkrila i anegdotu sa dva porođaja.

"Treća trudnoća, bila je onako praznična atmosfera, a termin je bio Badnji dan. I ja kažem - dajte bre ljudi da provedemo ovaj Badnji dan, neće danas, a razmišljam, valjda neće danas. I reko', hajde svi da se okupimo. I provedem ja taj Badnji dan u miru, lepo se pripremim psihički, odspavam, sve lepo, ustanem, umesim česnicu, mi svi doručkujemo. Prolazi vreme, i ja im kažem - 'ajmo i da ručamo. Neće danas da bude. I prošetamo posle, osećam težinu stomaka, pritisak, i kažem - sad kad dođem kući ima da krene porođaj. I došla sam, sela na krevet, pukao mi vodenjak i odvode me na porođaj, tako da, snaga uma je mnogo!", otkrila je glumica uz smeh, a dotakla se i drugog porođaja.

"Kažem ja svekrvi mojoj kada sam bila trudna sa Vukadinom, to je bila moja druga trudnoća - 'Slušaj, ja sam sad uspavala Mionu, sad ću lepo da se najedem ovog pasulja i Bože moj, kad ustanem, odmah mi pukne vodenjak i idem na porođaj'. I ona kaže - 'Dobro bre Miljana, čekaj, ima još pet dana do termina, nikad se ne zna to'. I ja se lepo najedem, ustanem i šta? Pukne vodenjak!", zaključila je Miljana, a šta je još otkrila u svojoj ispovesti poslušajte u videu na početku teksta.

VIDEO: Miljana Gavrilović