Kim Kardašijan ponovo je otvorila bolno poglavlje svog života, otkrivši u najnovijoj epizodi rijaliti emisije "The Kardashians" da ju je tadašnji suprug Kanje Vest optužio da je izmislila pljačku iz 2016. godine. Gotovo deset godina kasnije, Kim se vratila u Pariz kako bi svedočila na suđenju protiv deset osumnjičenih za pljačku, piše Just Jared.

"Nož u srce"

Tokom emotivne ispovesti u emisiji, Kim se rasplakala prisećajući se Kanjeove optužbe.

"Moj bivši suprug je rekao: "Lažirala si pljačku za televizijsku emisiju", i to pred svima. To je bio nož u srce," ispričala je kroz suze pa dodala:

"Sama pomisao da ti neko ko ti je toliko blizak ne bi verovao - neko ko bi trebalo najbolje da te poznaje i razume koliko te je to pogodilo - to me je zaista slomilo. Ne znaš ko sam ja."

Pljačka koja je šokirala svet

Kim i Kanje bili su u braku tokom pljačke u oktobru 2016. godine. Iako on tada nije bio s njom u Parizu, vest ga je zatekla usred nastupa u Njujorku. Reper je u tom trenutku naglo prekinuo koncert zbog, kako je rekao publici, "hitne porodične situacije" i odmah požurio supruzi čim je stigla u SAD. U trenutku pljačke, Kim je bila vezana i držana na nišanu, dok su lopovi odneli nakit vredan više od 10 miliona dolara.

Suočavanje na sudu

Skoro deceniju kasnije, Kim je na suđenju imala priliku da se suoči sa svojim napadačima.

"Konačno sam mogla da odem na suđenje, pogledam te ljude u oči, čujem njihova svedočenja i izvinjenja. Želela sam da kažem - vidite, ljudi, sve je bilo stvarno. Srećna sam što je gotovo", dodala je kroz suze.

Presuda u Parizu

Podsećamo, sud u Parizu osudio je većinu optuženih za pljačku Kim Kardašijan iz 2016. godine. Osmoro njih proglašeno je krivim za krađu nakita vrednog nekoliko miliona dolara, dok su dvoje oslobođeni. Jedan od deset optuženih u potpunosti je oslobođen optužbi za planiranje i izvršenje pljačke, dok je drugi osuđen za upotrebu oružja, ali taj prekršaj nije direktno povezan sa napadom na Kardašijan.

