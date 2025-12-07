Slušaj vest

Robert Mičam rođen je 6. avgusta 1917. godine u Bridžportu i, uz Hemfrija Bogarta, važio je za pionira noar filmskog žanra.

Njegovi likovi ostali su upamćeni kao antologijski primeri mračnih, kompleksnih junaka. Publika ga i danas pamti po ostvarenjima kao što su „Krvavi mesec“, „Rodeo“, „Noć lovca“, „Mamac za ubicu“, „Ne kao stranac“ i „Ubistvo u Amsterdamu“. U njegovoj filmografiji, izdvajaju se i „Kuća na brdu“, „Ponoćni ubica“, „Tragovi ucene“, kao i poslednji film koji je snimio – „Poslednji tajkun“ u režiji Elije Kazana.

Harizmatični glumac, poznat po ulogama antijunaka, živeo je jednako buntovno kao što je glumio. Bio je arogantan, sarkastičan, otvoreno je prezirao holivudsku industriju koja ga je proslavila i nikada nije pristao na njena pravila. Strastveni pušač, otvoren kritičar američke politike i kapitalizma, čovek oštrog jezika i nepredvidljive naravi – Mičam je u privatnom životu ostao isti onaj nemirni mladić koji je odrastao na ulicama.

Robert Mičam Foto: cineclassico / Alamy / Profimedia, Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia, 20th Century Fox / Christophel Collection / Profimedia

Njegov put do glume bio je daleko od klasičnog. Odrastao je u siromaštvu, kao tinejdžer lutao je Amerikom, živeo u železničkim vagonima, menjao fizičke poslove i neko vreme bio profesionalni bokser. Tek dolaskom u Kaliforniju 1936. godine i priključivanjem jednoj pozorišnoj trupi, prvi put je zakoračio u svet glume i pisanja kratkih drama.

Filmsku karijeru započeo je kao negativac u vesternima B produkcije, a prelomni trenutak desio se 1944, nakon uloge u „Trideset sekundi iznad Tokija“. Ubrzo potpisuje ugovor sa RKO studijom, a već sledeće godine osvaja nominaciju za Oskara zahvaljujući filmu „Priča o Dži Aj Džou“ Vilijama Velmana. „Unakrsna vatra“ Edvarda Dmitrika lansirala ga je u sam vrh i otvorila mu vrata niza mračnih trilera i kriminalističkih drama koje su definisale njegov imidž.

Tokom karijere duge više od pola veka, Mičam je snimio blizu 150 filmova i sarađivao sa velikanima poput Džona Hjustona, Hauarda Hoksa, Ota Premingera i Jozefa fon Šternberga. Partnerke su mu bile najveće zvezde zlatnog doba Holivuda – Merilin Monro, Liz Tejlor, Debora Ker, Džoan Simons, Džejn Rasel, Sara Majls, Nastasja Kinski i mnoge druge. Njegova smrt 1997. godine, izazvala je ogroman odjek.

Robert Mičam, Merilin Monro
Robert Mičam i Merilin Monro Foto: CPC / Hollywood Archive / Profimedia

Iza buntovne spoljašnosti, krila se i stabilna porodična priča. Sa glumicom Doroti Spens, kojom se oženio 1940, ostao je u braku sve do kraja života. Njihovi sinovi, Džejms i Kristofer, pošli su njegovim stopama i postali glumci, dok je ćerka Trini izgradila karijeru scenaristkinje i sknjiževnice.

U jednom od retkih intervjua, u poznim godinama, Mičam je jednostavno sumirao svoj životni put:

„Nikada ne menjam ništa osim čarapa i gaća. I nikada nisam učinio ništa da se proslavim ili poboljšam. Uzeo sam ono što sam dobio i iskoristio najbolje što sam umeo.“

Ono što je mnogima prva asocijacija na njega i čega se nikada nije odrekao jesu arogancija, cigarete i kritike kapitalizma i Holivuda.

(Kurir.rs/Nova.rs)

Ne propustitePop kulturaDoktor Metjua Perija osuđen na dve i po godine zatvora: Priznao krivicu
profimedia0816141550-copy.jpg
Pop kultura"Najeo sam se pasulja i slanine, a onda su svi iz kafića pobegli" On je fantazija žena širom sveta, ali ova priča srušiće sve?!
Bred Pit, Tom Kruz
KulturaSrpski glumac (39) na vrhuncu slave poginuo sa devojkom (18): Imao je holivudsku lepotu, žene su ludele za njim, a onda je tragedija prekinula blistavu karijeru
Aleksandar Aca Gavrić
Pop kulturaSlavni glumac ostavio devojku u 7. mesecu trudnoće: Doživela najveću izdaju posle 8 godina veze, evo šta je rekao kada su ga pitali o njoj
Bili Krudap

 VIDEO: Stiven Sigal traži nekretnine u Vrnjačkoj Banji

Stiven Sigal traži nekretninu u Vrnjačkoj Banji - Glumac ponovo u Srbiji zbog snimanja u Beogradu Izvor: Kurir televizija