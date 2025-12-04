Slušaj vest

Anok Jai je postala model godine, iako se ova informacija znala gotovo mesec dana pre same ceremonije, što dokazuje koliko je Anok postala nezaobilazna pojava u industriji.

Lepa manekenka i "živa lutka", kako je nazivaju, ovim je učvrstila svoje mesto u modnoj industriji i pokazala da je pred njom blistava karijera.

Ovu lepoticu mnogi odavno porede sa Naomi Kembel, a ona se još od malih nogu trudila da izgleda jedinstveno, zbog čega su je vršnjaci uglavnom gledali čudno.

"Moj stil tada nije imao smisla. Imala sam tematske dane, kada bih se, na primer, od glave do pete obukla u krzno, uključujući i krznenu futrolu za telefon", rekla je ona jednom prilikom.

1/4 Vidi galeriju Anok Jai Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mike Coppola / Getty images / Profimedia, SHUTTERSTOCK / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Anok je rođena u Kairu, dok je njena porodica bežala iz Sudana, a kasnije su se odselili u Ameriku i započeli novi život.

Slučajno ju je otkrio jedan fotograf, uslikao i nakon toga njene objave su postale viralne. Prilikom tzv. homecoming nedelje, prisustvovala je žurki Univerziteta Hauard i odlično se provodila kada ju je fotograf Stiv Hol pitao da je fotografiše.

Anok je pristala, nakon čega je Hol objavio fotografije sa slavlja na Instagramu, ne sluteći šta će uslediti. Za kratko vreme Anokin portret je prikupio više od 20.000 lajkova i privukao pažnju modnih agencija. Međutim, ona je isprva pomislila da joj se rugaju.

Kasnije je rešila i da napusti studije biohemije i potpuno se posveti modi. Roditelji su je podržali u odluci.

Za vreme školovanja deca su je vređala i zbog boje kože, ali Anok je uvek znala da je tamo negde čeka budućnost iz snova.

Tokom karijere je nosila revije za Versace, Max Maru, Fendi, Valentino i mnoge druge, a postala je i prva crnkinja nakon Naomi Kembel koja je šetala za Pradu i to je imala čast da otvori reviju. Tako nešto je pošlko za rukom slavnoj Naomi 1997. godine, u vreme kada se Anok rodila.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Naomi Kembel