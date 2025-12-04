Slušaj vest

Šakira (47), kolumbijska pevačica, plesačica i jedna od najvećih latino muzičkih zvezda, ponovo je iznenadila javnost – ovoga puta neočekivanim komentarom o svom bivšem partneru, penzionisanom španskom fudbaleru Žeraru Pikeu (38). Njena izjava stigla je tri godine nakon burnog raskida koji je nedeljama punio naslovne strane svetskih medija.

Raskid koji je obeležio deceniju

Šakira i Žerar Pike razišli su se 2022. godine kratkim zajedničkim saopštenjem u kom su zamolili za privatnost i istakli dobrobit svoje dece. Ali miran ton saopštenja bio je tek početak globalne oluje – njihov razlaz ubrzo je postao jedna od najpraćenijih drama u svetu poznatih.

Tokom tog perioda, pevačica je bol pretočila u muziku, stvarajući hitove koji su postali himne onih koji prolaze kroz raskid. Emocije iz njenih pesama pogodile su milione, a Šakirini nastupi i stihovi postali su svojevrsna kolektivna terapija za publiku širom sveta.

Šakira Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia, Nancy Rivera / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Printscreen/Instagram/natotonel

U novom intervjuu pokazala drugačiju stranu

U razgovoru sa argentinskim voditeljem Marlijem u emisiji Por el mundo, Šakira je otvorila novu stranicu i pokazala neočekivan stepen smirenosti. Iako se godinama nije ustručavala da govori o bolu, ovaj put iznenadila je nečim sasvim drugim – komplimentom bivšem partneru.

Rečenica koja je šokirala fanove

Govoreći o vaspitanju svoje dece, pevačica je iznenadila priznanjem koje niko nije očekivao.

profimedia0772124246.jpg
Žerar Pike Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"I njihov otac je, da budemo pošteni, veoma disciplinovan. Nema načina da uspete u bilo kojoj profesiji bez discipline, to je osnova“, rekla je Šakira, dodajući da deca dobro znaju da obaveze dolaze pre svega.

Ova, naizgled jednostavna rečenica, mnogima je bila znak da je pevačica prošla dug proces prihvatanja i da je iza nje emocionalno najteži period.

(Kurir.rs/net.hr)

Ne propustitePop kulturaŠakira se pojavila na premijeri filma sa sinovima: Modno se uskladili i privukli svu pažnju na crvenom tepihu (FOTO)
Šakira sa sinovima na premijeri filma Zootopia 2
Pop kulturaSevnule obline u metalik kupaćem kostimu sa resama: Ljudi ne mogu da skinu pogled sa Šakirinog tela
Šakira
Pop kulturaPogledajte kako izgleda stan čuvene pevačice: Kupa se u milionima, a unutra ništa posebno (VIDEO)
Šakira profimedia-0962830049.jpg
Pop kulturaŠakira dala otkaz svojoj plesačici? Natalija napravila tri neoprostive greške, ceo svet bruji o njoj!
Screenshot 2025-05-05 094418.png

 VIDEO: Pike u sukobu sa iznerviranim fanovima Šakire

ESPRESO TIKTOK: Pike u sukobu sa iznerviranim fanovima Šakire Izvor: Espreso