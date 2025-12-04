Slušaj vest

Šakira (47), kolumbijska pevačica, plesačica i jedna od najvećih latino muzičkih zvezda, ponovo je iznenadila javnost – ovoga puta neočekivanim komentarom o svom bivšem partneru, penzionisanom španskom fudbaleru Žeraru Pikeu (38). Njena izjava stigla je tri godine nakon burnog raskida koji je nedeljama punio naslovne strane svetskih medija.

Raskid koji je obeležio deceniju

Šakira i Žerar Pike razišli su se 2022. godine kratkim zajedničkim saopštenjem u kom su zamolili za privatnost i istakli dobrobit svoje dece. Ali miran ton saopštenja bio je tek početak globalne oluje – njihov razlaz ubrzo je postao jedna od najpraćenijih drama u svetu poznatih.

Tokom tog perioda, pevačica je bol pretočila u muziku, stvarajući hitove koji su postali himne onih koji prolaze kroz raskid. Emocije iz njenih pesama pogodile su milione, a Šakirini nastupi i stihovi postali su svojevrsna kolektivna terapija za publiku širom sveta.

1/5 Vidi galeriju Šakira Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia, Nancy Rivera / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Printscreen/Instagram/natotonel

U novom intervjuu pokazala drugačiju stranu

U razgovoru sa argentinskim voditeljem Marlijem u emisiji Por el mundo, Šakira je otvorila novu stranicu i pokazala neočekivan stepen smirenosti. Iako se godinama nije ustručavala da govori o bolu, ovaj put iznenadila je nečim sasvim drugim – komplimentom bivšem partneru.

Rečenica koja je šokirala fanove

Govoreći o vaspitanju svoje dece, pevačica je iznenadila priznanjem koje niko nije očekivao.

Žerar Pike Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"I njihov otac je, da budemo pošteni, veoma disciplinovan. Nema načina da uspete u bilo kojoj profesiji bez discipline, to je osnova“, rekla je Šakira, dodajući da deca dobro znaju da obaveze dolaze pre svega.

Ova, naizgled jednostavna rečenica, mnogima je bila znak da je pevačica prošla dug proces prihvatanja i da je iza nje emocionalno najteži period.

(Kurir.rs/net.hr)

VIDEO: Pike u sukobu sa iznerviranim fanovima Šakire