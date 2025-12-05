Slušaj vest

Supruga princa Harija,Megan Markl u poslednje vreme sve više se otvara ka javnosti. Iako je govorila da želi da sačuva privatnost ona je ipak krenula malo drugačijim putem.

Nedavno je podelila fotografije dece, otkrila kako funkcioniše sa Harijem a sad je na društvenim mrežamaotkrila i deo svoje, ali i rutine svojih mališana, princa Arčija i princeze Lili.

Ona je na Instagramu podelila kratak video-tutorial u kojem prikazuje kako pravi šlag i džem, dve omiljene đakonije u njihovom domu.

- Kad mi dolaze gosti za praznike, naročito kad ih ima puno i svako ima drugačije želje za doručkak, volim da ovo radim: napravim odvojene "stanice", a gosti (ili deca) mogu sami da se posluže - objasnila je Megan dok je postavljala sto sa jogurtom, palačinkama, voćem i kiflama, koje je takođe navela kao jedno od omiljenih jela svoje dece.

U jednoj epizodi njenog Netfliks serijala, Megan je spremala doručak sa prijateljem, i tom prilikom je otkrila da jutarnji ritual u domu Saseks ipak nije komplikovan.

- Spremam topao doručak skoro svako jutro za decu i supruga. Ali nije toliko teško koliko ljudi misle - kaže ona.

Među favoritima su, jaja na oko sa slaninom (što posebno vole njen muž i Arči) i palačinke, u koje zna da doda semenke lana i čija seme.

Lilibet, kaže Megan, često pita: - Mama, može čia semenke? Hoću da bude kao da ima pegice.“

Pored toga, kad je vreme užurbanosti ili nemaju vremena za kuvanje, Megan kaže da joj je sasvim u redu da bace smrznuti vafel u toster i tako završe doručak, bez griže savesti.

