Slušaj vest

Holivudski glumac Ričard Gir izjavio je da nije „posebno lično“ shvatio činjenicu da mu je Akademija na 20 godina zabranila dolazak na dodelu Oskara, što je dvostruko duža kazna od one koju je dobio Vil Smit zbog šamara Krisu Roku na pozornici. O svojoj dugogodišnjoj zabrani govorio je javno.

Ričard Gir Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Politički govor koji je doveo do zabrane

Gir je dobio kaznu zbog kritikovanja kineske vlade dok je 1993. godine predstavljao jednu od nagrada. Kao praktični budista, Gir je imao lični interes za napetosti između Kine i Tibeta. Tibet se borio za nezavisnost nakon što ga je Kina anektirala 1950-ih, a Dalaj Lama je pobegao 1959. i do danas je u egzilu.

Glumac je iskoristio svojih nekoliko minuta na bini da se obrati tadašnjem kineskom vođi Dengu Sjaopingu. Osvrćući se na „užasnu situaciju sa ljudskim pravima“ u Kini i Tibetu, Gir je zamolio publiku da „pošalje ljubav i istinu i neku vrstu razuma Dengu Sjaopingu upravo sada u Pekingu“, pre nego što je zatražio od kineskog vođe da „povuče svoje trupe i odvede Kineze sa Tibeta i dopusti tim ljudima da ponovo žive kao slobodni i nezavisni“.

Ričard Gir rođen kao hršćanin nakon upoznavanja Dalaj Lame postao je budista Foto: Niharika KULKARNI / AFP / Profimedia

„Nisam to shvatio lično“

Iako je govor bio dočekan aplauzom, Gir je stavljen na crnu listu na 20 godina i nije smeo da prisustvuje dodeli sve do 2013. godine. U novom intervjuu za Variety, 76-godišnji glumac retko je komentarisao skandal.

„Nisam to shvatio posebno lično“, rekao je. „Nisam mislio da u toj situaciji ima loših momaka. Radim ono što radim i sigurno nikome ne želim da naudim. Želim da naudim besu. Želim da naudim isključivanju. Želim da naudim kršenjima ljudskih prava, ali trudim se da ostanem što bliže onome odakle dolazi Njegova Svetost… da je svako iskupljiv, i na kraju, svako mora biti iskupljen ili niko od nas neće biti“, dodao je Gir.

Ričard Gir rođen kao hršćanin nakon upoznavanja Dalaj Lame postao je budista Foto: Niharika KULKARNI / AFP / Profimedia

Ovo nije prvi put da se osvrnuo na zabranu. U razgovoru za HuffPost UK 2013. godine, kada mu je kazna istekla, našalio se na svoj račun: „Očigledno sam rehabilitovan. Čini se da, ako ostanete dovoljno dugo, zaborave da su vam zabranili.“