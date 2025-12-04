Slušaj vest

Na sastanku Evropske radiodifuzne unije (EBU) koji je održan danas, odlučeno je da će Izrael biti deo Evrovizije u Beču 2026. godine.

Zemlje poput Irske, Španije, Holandije i Slovenije najavile su bojkot ako Izrael bude učestvovao, dok je Nemačka signalizirala da bi se povukla ukoliko Izrael bude isključen. Upravo zbog ovoga, predstavnici Evrovizije sastali su se danas, 4. decembra i posle nekoliko sati doneli konačnu odluku.

Evropska radiodifuzna unija (EBU) je zvanično potvrdila da će Izrael učestvovati na Pesmi Evrovizije 2026. Ova odluka doneta je nakon što je EBU odustala od planova da se održi glasanje o učešću Izraela, koje je prvobitno bilo zakazano zbog zabrinutosti nekoliko zemalja članica u vezi sa političkim implikacijama učešća Izraela usred trenutnog sukoba u Gazi.

Ovako je izgledao nastup Izraela na Evroviziji 2025:

Nova pravila:

Ona će „destimulisati nesrazmerne promotivne kampanje… posebno kada ih sprovode ili podržavaju treće strane, uključujući vlade ili vladine agencije“. Organizatori su rekli da emiteri i izvođači neće smeti da „aktivno učestvuju u, omogućavaju ili doprinose promotivnim kampanjama trećih strana koje bi mogle da utiču na glasanje“.

Broj glasova koje publika može da da biće smanjen sa 20 na 10 po osobi, što je Grin rekao da će i dalje omogućiti ljudima da svoje glasove „raspodele na više izvođača“. Nakon ovogodišnjeg takmičenja, flamanski poslanik izjavio je da je dozvoljavati 20 glasova „sistem koji ohrabruje manipulaciju“.

Žiriji, koji se trenutno koriste samo u finalu, biće vraćeni i u polufinala kako bi se „osigurao kvalitet i raznovrsnost muzike“, rekao je Grin, „kao i poštovanje želja publike“.

Organizatori će poboljšati tehnički nadzor kako bi „otkrili i sprečili lažno ili koordinisano glasanje i pojačali praćenje sumnjivih obrazaca“.

Finale 70. Evrovizijskog muzičkog festivala biće održano 16. maja, dok će polufinala biti održana ranije te nedelje na istom mestu, Bečkoj dvorani Wiener Štathale.

Biće to treći put da Beč ugosti ovo takmičenje, a poslednji put dogodio se 2015. godine.

(Kurir.rs/Telegraf)