Dok ORF i nekoliko velikih radiodifuznih kuća izražavaju olakšanje, dolazi prvi veliki povlačenje: Holandija otkazuje učešće na ESC 2026.

Hoće li slediti Španija i Slovenija?

Javni emiter „Avrotros“, koji je godinama odgovoran za holandsko učešće na Evroviziji, objavio je odluku popodne na X platformi. U saopštenju emiter navodi da situacija, nakon višenedeljnih konsultacija, više nije održiva.

Zvanična izjava glasi:

„Avrotros je odlučio da 2026. ne učestvuje na Evrosongu. Ova odluka doneta je nakon pažljivog procesa u kojem su prikupljene informacije iz širokog spektra izvora: od izraelskog ambasadora do Amnesty International, od EBU do različitih evropskih radiodifuznih kuća, kao i interno od Upravnog odbora, radničkog veća, Nadzornog odbora i hiljada ESC fanova koji su nas kontaktirali. Uzimajući u obzir sve aspekte, Avrotros zaključuje da učešće u trenutnim okolnostima nije u skladu sa javnim vrednostima koje su za nas suštinske. Odluka je doneta u uskoj koordinaciji sa NPO, koja poštuje i podržava ovu odluku.“

Nova pravila:

Ona će „destimulisati nesrazmerne promotivne kampanje… posebno kada ih sprovode ili podržavaju treće strane, uključujući vlade ili vladine agencije“. Organizatori su rekli da emiteri i izvođači neće smeti da „aktivno učestvuju u, omogućavaju ili doprinose promotivnim kampanjama trećih strana koje bi mogle da utiču na glasanje“.

Broj glasova koje publika može da da biće smanjen sa 20 na 10 po osobi, što je Grin rekao da će i dalje omogućiti ljudima da svoje glasove „raspodele na više izvođača“. Nakon ovogodišnjeg takmičenja, flamanski poslanik izjavio je da je dozvoljavati 20 glasova „sistem koji ohrabruje manipulaciju“.

Žiriji, koji se trenutno koriste samo u finalu, biće vraćeni i u polufinala kako bi se „osigurao kvalitet i raznovrsnost muzike“, rekao je Grin, „kao i poštovanje želja publike“.

Organizatori će poboljšati tehnički nadzor kako bi „otkrili i sprečili lažno ili koordinisano glasanje i pojačali praćenje sumnjivih obrazaca“.

Finale 70. Evrovizijskog muzičkog festivala biće održano 16. maja, dok će polufinala biti održana ranije te nedelje na istom mestu, Bečkoj dvorani Wiener Štathale.

Biće to treći put da Beč ugosti ovo takmičenje, a poslednji put dogodio se 2015. godine.