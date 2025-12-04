Slušaj vest

Na sastanku Evropske radiodifuzne unije (EBU) koji je održan danas, odlučeno je da će Izrael biti deo Evrovizije u Beču 2026. godine.

Zemlje poput Irske, Španije, Holandije i Slovenije najavile su bojkot ako Izrael bude učestvovao, dok je Nemačka signalizirala da bi se povukla ukoliko Izrael bude isključen. Upravo zbog ovoga, predstavnici Evrovizije sastali su se danas, 4. decembra i posle nekoliko sati doneli konačnu odluku.

1/11 Vidi galeriju Izrael, Evrovizija 2025 Foto: Printskrin RTS

Ubrzo nakon odluke, Holandija se povukla iz popularnog muzičkog takmičenja. Sve je više drame oko Evrovizije 2026, te se postavlja pitanje da li Izraleu uopšte treba dozvoliti da učestvuje.

Anketa Da li Izrael treba da učestvuje na Evroviziji 2026? Moguć je izbor više odgovora Ne 85.71% Da 14.29% Glasaj

Nova pravila:

Ona će „destimulisati nesrazmerne promotivne kampanje… posebno kada ih sprovode ili podržavaju treće strane, uključujući vlade ili vladine agencije“. Organizatori su rekli da emiteri i izvođači neće smeti da „aktivno učestvuju u, omogućavaju ili doprinose promotivnim kampanjama trećih strana koje bi mogle da utiču na glasanje“.

Broj glasova koje publika može da da biće smanjen sa 20 na 10 po osobi, što je Grin rekao da će i dalje omogućiti ljudima da svoje glasove „raspodele na više izvođača“. Nakon ovogodišnjeg takmičenja, flamanski poslanik izjavio je da je dozvoljavati 20 glasova „sistem koji ohrabruje manipulaciju“.

Žiriji, koji se trenutno koriste samo u finalu, biće vraćeni i u polufinala kako bi se „osigurao kvalitet i raznovrsnost muzike“, rekao je Grin, „kao i poštovanje želja publike“.