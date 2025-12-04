Slušaj vest

One su među više zemalja koje su tražile da se Izrael isključi iz takmičenja naredne godine zbog teških humanitarnih posledica izraelskog rata u Gazi i optužbi oko nefer prakse pri glasanju, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).Evropska radiodifuzna unija (EBU), grupa emitera iz 56 zemalja koji vode Evroviziju su na današnjoj generalnoj skupštini, koja se održava dva puta godišnje, odlučivali o tome da li će se dozvoliti učešće Izraelu posle poziva više zemalja da mu se zabrani.

Odluka RTV Slovenije večeras je top tema u nacionalnim medijima, a predsednica Upravnog odbora Natalija Gorščak u svom je objašnjenju podsetila na dvostruke standarde EBU-a, koji je Rusiju izbacio s Eurovizije nakon početka agresije na Ukrajinu, dok na izraelski genocid u Gazi zatvara oči.

"Našim novinarima nije bio i još uvek nije dopušten ulazak u Gazu, gde je ubijeno više od 200 novinara. Prošle godine smo videli da je izraelski nastup bio politički. Ne zaboravite da smo zabranili sličan nastup ruske pjevačice u Ukrajini. Godine 2017. otvorili smo Pandorinu kutiju kada je u Stokholmu pobedila politička pesma (Gorščak se zabunila, zapravo je u pitanju 2016. i pobeda ukrajinske pesme "1944", nap. a.) i od tada se borimo protiv politike na Eurosongu" rekla je, kako piše službena stranica RTV Slovenije.

Istakla je da ne govori o ličnim uverenjima već da u EBU-u predstavlja RTV Sloveniju, slovensku javnost i izvođače.

"Javnost već treću godinu zaredom zahteva da kažemo ne učestvovanju bilo koje zemlje koja napada drugu zemlju. Moramo slediti evropske standarde za mir i razumevanje. Evrosong je od samog početka mesto radosti i sreće, izvođače i publiku ujedinila je muzika i tako bi trebalo i ostati. Naša poruka je: nećemo učsestvovati na Evrosongu ako je tamo Izrael. U ime 20.000 dece koja su umrla u Gazi", poručila je.

Uprkos pozivima da se glasa o učešću Izraela članice EBU su na skupštini samo glasale o paketu novih mera, kao i o novim pravilima da se ograniči uticaj vlada na rezultate.

Jedna od prvih zemalja koja je objavila da će bojkotovati takmičenje iduće godine bila je Holandija. Holandska radio televizija Avrotros saopštila je učešće Izraela "ne može da se pomiri sa javnim vrednostima koji su osnovne" za njihovu organizaciju, prenosi BBC.

Radio televizija Španije RTVE je saopštila da su se oni u septembru dogovorili da će se Španija povući iz Evrovizije ako Izrael bude deo takmičenja. Takođe su objavili da neće emitovati polufinale i finale takmičenja.

Španija je predvodila pozive za isključenje Izraela, i tražila tajno glasanje o dozvoli za njegovo učešče, ali to nije prihvaćeno.

Irska Radio-televizija RTE, je u saopštenju o svojoj odluci o bojkotu rekla da "RTE oseća da je irsko učestvovanje nezamislivo obzirom na užasan gubitak života u Gazi i humanitarnu krizu tamo zbog koje su i dalje životi toliko civila pod rizikom".

"RTE ostaje duboko zabrinuta zbog ciljanog ubijanja novinara u Gazi tokom sukoba i nastavljenog negiranja pristupa međunarodnih novinara toj teritoriji", navodi se u saopštenju irske televizije.

Izrael negira da namerno cilja novinare i blokira humanitarnu pomoć

Organizatori takmičenja nastoje da stave muziku ispred politike ali je ono više puta bilo pogođeno svetskim događajima. Rusija je izbačena 2022. godine posle početka njene invazije Ukrajine.

Najveći izazov je bio rat Izraela u Gazi, kada su propalestinski demonstranti protestovali protiv Izraela ispred mesta gde su se održavala dva poslednja takmičenja Evrovizije u Bazelu u Švajcarskoj u maju i u Malmeu u Švedskoj 2024. godine.

EBU je saopštila da će novi propisi ojačati "transparentnost i poverenje" i dozvoliti svim zemljama, uključujući Izraelu da učestvuje.

Članovi imaju do sredine decembra da potvrde učestvovanje iduće godine, a konačan spisak će biti objavljen do Božića, saopštila je EBU.

