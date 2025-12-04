Mima Karadžić u društvu lepotice na koncertu: Glumac u sjajnom društvu, atraktivna brineta skrivala pogled
Pevač Nenad Knežević Knez održao je večeras koncert u Sava centru, a među gostima u prvom redu bile su brojne poznate ličnosti iz svere muzike, glumce, sporta... Među njima je bio i glumac Mima Karadžić.
Šarmantni glumac bio je u društvu mlade lepotice. Sedeli su jedno pored drugog, međutim, nisu bili previše oduševljeni kada su ugledali predstavnike medija i fotografe. Mima nije bio raspoložen za davanje izjava te nije poznato da li je atraktivna brineta njegova nova partnerka ili samo prijateljica.
Mima Karadžić skriva privatni život kao zmija noge, samo je jednom prilikom govorio o bračnom životu koji je iskusio u mladosti.
"Bio sam u braku sa jednom divnom ženom sa kojom sam 1992. godine imao svadbu za pamćenje. Mnogima je bilo čudno što o tome nisam govorio, a moj rezon je taj da ona kao osoba koja nije javna ličnost i koja je posle mene zasnovala novi život nije dužna da nailazi na bilo kakve informacije o sebi u medijima koje bi iznosio njen bivši muž - govorio je svojevremeno Mima.
Poznate ličnosti uživale na koncertu Kneza:
- Imao sam tu sreću da sam nekoliko puta u životu doživeo tu veliku i pravu ljubav. Nije mi bio potreban papir da bih im pokazao da ih stvarno volim, prosto smatrao sam da to ne bi te ljubavi učinilo većim i boljim - ispričao je glumac tada za "Bazar".
Mima Karadžić u Sarajevu pokazao devojku
Poznati glumac Milutin Mima Karadžić bio je u ljubavnoj vezi sa čak 35 godina mlađom devojkom Natašom Stanišić. Njih dvoje su viđeni na Sarajevo film festivalu 2024. godine. Mlada Nataša glumila je u seriji "Zakopane tajne", a sa Mimom se upoznala na snimanju kako su tada prenosili domaći mediji. Nataša je, inače, i te kako aktivna na socijalnim mrežama. Među njenim fotografijama nije bilo nijedne sa poznatim glumcem. Te nije poznato kada je i kako došlo do kraha ove veze.