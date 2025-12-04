Slušaj vest

Mlada glumačka zvezda Luka Raco 22. novembra stao je na ludi kamen sa koleginicom Ninom Mrđom, a večeras su viđeni zajedno na koncertu Nenada Kneževića Kneza koji je održan u Sava centru.

Novopečeni supružnici bili su sjajnog raspoloženja i nisu skidali osmeh sa lica. Očigledno je da im bračni život izuzetno prija.

Luka Raco sa Ninom Mrđom na koncertu Foto: Petar Aleksić

"Nina i ja smo se upoznali na setu, ljudi uglavnom kažu da ne vole da rade sa partnerom, a ja volim. Bude pozitivne kritike, ali nikada ne dođe do prezasićenja. Ako ima ljubavi, ne može doći do prezasićenja", govorio je glumac o svojoj izabranici.

Ovako je izgledalo venčanje Luke i Nine:

1/4 Vidi galeriju Oženio se Luka Raco Foto: Instagram

Nina je tek nedavno otkrila detalje sa devojačke večeri, u ovom slučaju putovanja. Ona je sa svojim prijateljicama bila na kratkom putu u Barseloni gde su uživale u svim njenim lepotama.