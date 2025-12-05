Slušaj vest

Otac Vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, Tomas Markl, hitno je operisan nakon što mu se zdravlje dramatično pogoršalo. Lekari su bili prinuđeni da mu amputiraju levu nogu ispod kolena, jer je došlo do teške infekcije izazvane krvnim ugruškom.

Tomas Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

Markl (81) je prebačen u bolnicu sa Filipina, gde živi poslednjih godina, kada mu je pozlilo u kući. Njegov sin Tomas Markl mlađi potvrdio je za britanske medije da je ovaj zahvat bio jedini način da mu se spasi život.

— Nije bilo alternative. Lekari su rekli da je odluka bila život ili smrt — izjavio je on. — Fleš se zacrneo i počeo da odumire. Moralo je hitno da se reaguje kako ne bi došlo do sepse ili gangrene.

Megan Markl, Tomas Markl Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako je sama operacija uspešno obavljena, doktori upozoravaju da su naredna dva do tri dana presudna za njegovo stanje.

Godinama narušen odnos sa ćerkom

Tomas Markl i Megan Markl u zategnutim su odnosima još od njenog venčanja sa Princem Harijem 2018. godine. Bivši direktor rasvete nikada nije upoznao svog zeta, niti svoje unuke, Arčija i Lilibet.

Navodno je Megan bila ljuta na oca nakon što se fotografisao za paparace uoči venčanja, a on je ranije izjavio da mu je „jedina želja da upozna unuke pre nego što umre“.

Markl je pre venčanja imao dva srčana udara i zbog toga nije mogao da doputuje u Vindzor, pa je kralj Čarls ispratio Megan do oltara. Godine 2022. preživeo je i moždani udar koji mu je privremeno oduzeo sposobnost govora.

Apel porodice

Njegov sin kaže da se sve dogodilo iznenada:

— Stopalo mu je prvo poplavelo, a zatim potpuno pocrnelo. Bio je hrabar i snažan tokom čitave situacije, ali ga čeka dug oporavak — poručio je.

Foto: Profimedia

Dodao je i molbu Megan:

— Zamolio bih je da pokaže malo saosećanja u ovom teškom trenutku. Moj otac je borac, ali mu sada treba podrška.

