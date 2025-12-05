Slušaj vest

Slavni glumac Keri-Hirojuki Tagava, koga svetska publika pamti po ulozi Šeng Cunga u kultnom filmu „Mortal Kombat“ , preminuo je u 75. godini. Vest je potvrdila njegova menadžerka, Mardži Vajner, koja je navela da je Tagava umro u Santa Barbari, okružen porodicom, nakon komplikacija izazvanih moždanim udarom.

— Bio je retko velikodušan i izuzetno posvećen umetnosti. Njegov odlazak je nenadoknadiv — poručila je ona.

Keri Hirojuki Tagava u filmu Mortal Kombat
Keri Hirojuki Tagava u filmu Mortal Kombat Foto: Publicity Still / United Archives / Profimedia

Dugogodišnja karijera u Holivudu

Tagavina glumačka karijera naglo je krenula uzlaznom putanjom posle filma „Poslednji car“ iz 1987. godine, nagrađenog Oskarom. Nakon toga usledile su uloge u brojnim holivudskim hitovima kao što su:

  • „Perl Harbur“ 
  • „Planeta majmuna“
  • „Dozvola za ubistvo“ 
  • Pamti se i po ulozi Barona u filmu „Memoari jedne gejše“ iz 2005. godine.

Detinjstvo između Japana i SAD

Keri Hirojuki Tagava Foto: Charley Gallay / Getty images / Profimedia, Tibrina Hobson / Getty images / Profimedia, Evgenya Novozhenina / Sputnik / Profimedia

Rođen je u Tokiju, a odrastao je pretežno na američkom jugu, dok je njegov otac — rodom sa Havaja — služio u američkoj vojsci. Neko vreme porodica je živela u Honoluluu i na ostrvu Kauai.

Njegovi roditelji dali su mu ime po Keriju Grantu, a bratu po Gregori Peku. Majka Ajako bila je pozorišna glumica u Japanu i, kako je Tagava ranije ispričao, odvraćala ga je od glume, verujući da za azijske umetnike nema mnogo kvalitetnih uloga.

Kasni početak karijere i borba za reprezentaciju Azijaca

Pre nego što se u potpunosti posvetio glumi, Tagava je radio razne poslove — bio je farmer celera, vozač limuzine, dostavljač pice i fotoreporter. Gluma mu je postala profesija tek sa 36 godina.

Keri Hirojuki Tagava
Keri Hirojuki Tagava Foto: Publicity Still / United Archives / Profimedia

— Stvari su danas bolje nego nekada, ali se zapravo malo toga promenilo — govorio je o položaju azijskih glumaca u Holivudu.

Posvećen životnom balansu i treningu sportista

Tagava je trenirao različite borilačke veštine, ali se povukao iz takmičarskog sveta, jer ga, kako je rekao, nije zanimala borba već razvoj duha i tela.

Razvio je sopstveni sistem Ninjah Sportz, kroz koji je radio sa profesionalnim sportistima, uključujući šampiona u boksu Brajana Viloriju i igrače Univerziteta Havaja.

Keri Hirojuki Tagava
Keri Hirojuki Tagava Foto: Metanoia Films / AFP / Profimedia

Privatni život i incident u Honoluluu

Godine 2008. priznao je krivicu za uznemiravanje tadašnje partnerke, nakon prijave zbog modrica na njenim nogama. Njegov advokat je naveo da je od početka preuzeo punu odgovornost.

