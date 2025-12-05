Slušaj vest

Holivudska glumica Kim Katral (69), svima najpoznatija kao Samanta iz serije „Seks i grad”, udala se za svog dugogodišnjeg partnera Rasela Tomasa (55), nakon skoro decenije zajedničkog života.

Romantična i intimna ceremonija održana je u Londonu, a prema pisanju američkih medija, prisustvovalo je svega 12 najbližih gostiju.

Stilski besprekorna mlada

Kim je za ovaj poseban dan izabrala:

elegantno Dior odelo

šešir čuvenog kreatora Filipa Trejsija

rukavice brenda Kornelija Džejms

Mladoženja je nosio specijalno izrađeno odelo Ričarda Džejmsa, koje je savršeno upotpunilo atmosferu otmenog venčanja.

Njenu odevnu kombinaciju potpisuje dugogodišnja saradnica i modna ikona serije Patricia Fild.

Ljubav koja je počela porukom

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

1/7 Vidi galeriju Kim Katral i Rasel Tomas se venčali na intimnoj ceremnoji sa svega 12 ljudi Foto: Cat Morley / Zuma Press / Profimedia, Brett Cove / Zuma Press / Profimedia, Derek French / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kim i Rasel upoznali su se 2016. godine u BBC-ju, kada je glumica gostovala u emisiji Woman’s Hour. Nakon toga:

zapratiо ju je na Tviteru (X-u)

poslao joj je poruku u inbox

i veza je prirodno počela da raste

— „Vreme je bilo savršeno. Bilo je vrlo moderno, jednostavno i nekako pravo,“ pričala je Kim ranije o početku njihove veze.

Rasel, koji radi kao audio inženjer, ubrzo je otputovao u Kanadu kako bi je bolje upoznao.

Kim Katral Foto: Debenhams/Mega / The Mega Agency / Profimedia

— „Bilo je hrabro s njegove strane, ali odlično smo se slagali. Od tada smo nerazdvojni,” otkrila je Kim za People.

Ljubav koja traje

Ovaj par je više puta isticao koliko su zahvalni jedno drugom.

Kim sa ponosom govori da ima „divnu i nežnu vezu“, koja joj donosi mir, podršku i radost — i sada su je krunisali brakom.

Video: Svadba Meline Džinović