Slušaj vest

Keri-Hirojuki Tagava koji je mnogima poznat po ulozi čarobnjaka Šeng Tsung iz serijala filmova "Mortal Kombat", preminuo je nedavno u 76. godini. Američki glumac japanskog porekla je pre 10 godina odlučio da pređe u pravoslavlje.

Kako je svojevremeno navedeno u medijima, Tagavu je u Rusiji krstio mitropolit Ilarion, vikar ruskog patrijarha Kirila, pri čemu je dobio kršteno ime Pantelejmon.

Tagava, koji je svojevremeno glumio japanskog pravoslavnog sveštenika u ruskom filmu "Jerej san", naveo je tada da želi da dobije ruski pasoš i da je emotivno vezan za Rusiju.

Rusko državljanstvo je na kraju i dobio, i to 2016. godine.

1/4 Vidi galeriju Keri Hirojuki Tagava Foto: Metanoia Films / AFP / Profimedia, Charley Gallay / Getty images / Profimedia, Evgenya Novozhenina / Sputnik / Profimedia

Ko je bio Keri-Hirojuki Tagava?

Rođen u Tokiju 1950. godine, život Kerija-Hirojuki Tagava je od početka bio susret Istoka i Zapada. Sin japanske glumice i japansko-američkog vojnika, odrastao je seleći se po vojnim bazama širom Amerike. Ovo iskustvo usadilo mu je duboko razumevanje različitih kultura i omogućilo mu da tečno govori i engleski i japanski. Kada se njegova porodica konačno nastanila u Južnoj Kaliforniji, Tagava je svoje multikulturalno nasleđe počeo da kanališe kroz dve velike strasti: glumu i borilačke veštine. Njegovo posvećeno izučavanje kenda i šotokan karatea pod vođstvom legendarnog Masatošija Nakajame nije mu dalo samo fizičku spremnost koja će mu kasnije koristiti u akcionim ulogama, već i unutrašnju disciplinu i filozofiju koja se osećala u njegovom prisustvu na ekranu.

Nakon probojne uloge u istorijskom spektaklu "Poslednji kineski car"1987. godine, Tagavina karijera je krenula uzlaznom putanjom. Ubrzo je postao tražen glumac za uloge koje su zahtevale autoritet i egzotičnu harizmu. Pojavio se u Džejms Bond filmu "Dozvola za ubistvo", a zatim je tokom devedesetih definisao likove jakuza bosova i opasnih protivnika u kultnim akcionim filmovima kao što su "Obračun u malom Tokiju", gde je stao nasuprot Dolfu Lundgrenu i Brendonu Liju, i "Izlazeće sunce", gde je delio platno sa Šonom Konerijem.

Keri Hirojuki Tagava u filmu Mortal Kombat Foto: Publicity Still / United Archives / Profimedia

Ipak, jedna uloga ga je uzdigla do statusa ikone - čarobnjak Šeng Tsung u filmu "Mortal Kombat" iz 1995. godine. Tagava nije samo odigrao ovaj lik; on ga je oživeo. Njegov dubok, rezonantan glas koji izgovara rečenicu "Your soul is mine!" postao je deo popularne kulture. Ta uloga ga je pratila tokom čitave karijere, a on ju je sa zadovoljstvom prihvatao, vraćajući joj se u kasnijim projektima franšize, uključujući i hvaljenu video igru "Mortal Kombat 11".

Međutim, svesti Tagavu samo na uloge zlikovaca bilo bi pogrešno. Njegov talenat je bio daleko širi. Pojavljivao se u ratnim dramama poput "Perl Harbora", naučnoj fantastici kao što je "Planeta majmuna" Tima Bartona, i porodičnim filmovima kompanije Dizni. Njegov glumački dijapazon došao je do punog izražaja u kasnijoj fazi karijere, naročito u televizijskim serijama. U Amazonovom hitu "Čovek u visokom dvorcu", pružio je izuzetno nijansiranu i dirljivu izvedbu kao Nobusuke Tagomi, lik rastrzan između dužnosti i morala. Ova uloga pokazala je svu dubinu njegovog talenta i sposobnost da izrazi suptilne unutrašnje borbe.

VIDEO: Stiven Sigal traži nekretninu u Vrnjačkoj Banji