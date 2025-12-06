Slušaj vest

Holivudska glumica Pamela Andersonnedavno je otvorila emotivno poglavlje svoje porodične istorije, otkrivajući koliko je duboko vezana za svoje finsko poreklo. U razgovoru za Vogue Scandinavia otkrila je da razmišlja čak i o tome da vrati staro porodično prezime - prezime svog dede po kome je, kako kaže, oduvek osećala posebnu bliskost.

Sećanja na dedu

U intervjuu je 58-godišnja glumica evocirala uspomene na dedu Hermana Hjitijainena, Finca koji joj je, kako ističe, bio najvažnija figura u životu. Opisala ga je kao osobu čija je prisutnost oblikovala njeno detinjstvo i ostavila trag koji i danas nosi sa sobom.

"Ponekad ne želim da budem Pamela Anderson"

Emotivna povezanost sa dedom podstakla je Pamelu da sve češće razmatra povratak porodičnog prezimena.

"Ima dana kada ne želim da budem Pamela Anderson. Želim da budem Pamela Hjitijainen", priznala je.

1/8 Vidi galeriju Pamela Anderson Foto: Jacques BENAROCH / Sipa Press / Profimedia, Regina Voronina / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Printskrin/Instagram

Dodala je i da bi rado promenila prezime, ali da to nije jednostavno izvesti. Prema pisanju Vogue Scandinavia, prezime Hjitijainen je njena porodica nosila sve dok se nije preselila u Kanadu, gde su ga promenili u Anderson kako bi se uklopili u severnoameričko okruženje.

Porodično poreklo koje je uvek isticala

Pamela je i ranije govorila o svom finskom korenu. Još 2015. godine u razgovoru za Esquire opisala je svog dedu kao "iscelitelja iz Finske", dok je 2019. na mreži X napisala da je njen pradeda prvi iz porodice koji je emigrirao iz Finske u Kanadu.

Ove priče, kaže, oduvek su bile deo njenog identiteta.

"Jezik je nestao zajedno sa njim"

Glumica je sa setom govorila o tome kako ju je deda učio finski jezik, koji je doživljavala kao nešto tajanstveno i posebno.

"Bio je to čaroban jezik koji niko oko mene nije razumeo", rekla je. Nažalost, nakon dedine smrti, kada je imala samo 11 godina, znanje jezika je počelo da bledi.

"Kao da je jezik nestao zajedno sa njim", priznala je.

Pamela Anderson Foto: lounisphotography / Alamy / Profimedia

Povratak u Finsku, ovaj put sa sinovima

Anderson je Finsku posetila 2007. godine, tada u društvu svog oca. Danas razmišlja o povratničkom putovanju, ali uz pratnju svojih sinova.

"Želela sam samo da odem i osetim tu vezu. Volela bih da se vratim, možda sa sinovima", otkrila je.

Sa bivšim suprugom Tomijem Lijemima dva sina: 29-godišnjeg Brandona Tomasa i 27-godišnjeg Dilana Džegera. Veruje da bi im putovanje u zemlju njenih predaka pomoglo da bolje razumeju svoje poreklo i možda pronađu delove identiteta koji su im dosad bili nepoznati.

"Možda ćemo vratiti prezime"

Za kraj, glumica je nagovestila da razmišlja o još jednom velikom koraku, vraćanju izvornog prezimena svoje porodice.

"Možda ćemo promeniti moje prezime i vratiti se korenima", zaključila je.

Ovo priznanje pokazuje da, uprkos globalnoj slavi, Pamela Anderson i dalje čuva duboku vezu sa zemljom iz koje potiče njena porodica i da je spremna da sa svojom decom obnovi tu nit koja je generacijama bila deo njihovog identiteta.

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor: