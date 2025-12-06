Slušaj vest

Ljubica Otašević bila je srpska glumica i košarkašica, čijoj lepoti nisu mogle da odole ni holivudske zvezde, a zbog neverovatne sličnosti sa Sofijom Loren igrala je njenu dublerku.

Rođena je 1933. godine u Gornjem Milanovcu. Sa samo 18 godina počela je da igra za „Crvenu zvezdu“ i vrlo brzo postala jedna od glavnih zvezda ženskog tima, a uporedo sa igranjem košarke, studirala je na Filozofskom fakultetu. Čaršija je šuškala da je čak i Ivo Andrić postao redovan posetilac ženskih utakmica samo zbog nje.

Prva ljubav lepe Ljubice bio je košarkaš Crvene zvezde Srđan Kalember, a zanimljivo je da je njen otac Božidar bio je major-pilot vojske Kraljevine Jugoslavije koji je bio u jedinici pukovnika Jovana Kalembera, koji je bio Srđanov otac.

Božidar Otašević i Jovan Kalember od 1941. do 1945. godine bili su zarobljeni u nacističkom logoru Osnabrik. Jovan se kasnije vratio u Jugoslaviju, a Božidar koji je bio izraziti protivnik komunističke vlasti odlučio je da ode u Veliku Britaniju. Kako je sam govorio, ostao je u slobodnom svetu da se priprema i bori za oslobođenje srpskog naroda.

Kako je bila kćerka oficira kraljeve vojske kome se nakon rata izgubio svaki trag, Ljubica je bila pod budnim okom tadašnje Udbe. Proganjali su je, ucenjivali i zbog neverovatne lepote često nasrtali na nju.

Za njom glavu navodno izgubio komandant II proleterske, Titov general Peko Dapčević, a pričalo se da je partijskim drugovima Slobodanu PenezićuKrcunu i Ratomiru Dugonjiću zakazivala sastananak u isto vreme i na istom mestu. Poznato je da se zabavljala sa poznatim fudbalerom Partizana, reprezentativcem Milošem Milutinovićem.

Ipak, ona u 24. godini odlučuje da napusti košarku, te je poželela da usavrši jezik u Italiji. Iz Italije odlazi u London, gde joj zbog neverovatne sličnosti sa Sofijom Loren američki producent Karl Forman nudi da igra dublerku holivudske dive u filmu "Ključ" Kerola Rida u zagrljaju glumaca Vilijama Holdena.

Tada je Ljubica upoznala tri decenije starijeg glumca Kerija Granta, zbog kog je i počela da ide na časove glume, a ime je promenila u Ljuba Bodin.

Keri Grant Foto: Profimedia

Pošto je Sofija Loren bila odsutna prvih dana snimanja, u svim kadrovima gde joj se jasno ne vidi lice glumila je Ljubica.

Zahvaljujući tome ušla je u visoke filmske krugove i tako se zbližila sa slavnim glumcem Kerijem Grantom, koji ju je u januaru 1959. odveo u Holivud. Tu je upoznala Dena Tanu (78), u čiji su restoran svraćali najslavniji glumci sveta.

- Šezdesetih godina nekoliko puta smo se sastajali u mom restoranu u koji je dolazila s Grantom i s nekoliko drugih glumaca – priča danas Den Tana, bivši predsednik FK Crvena zvezda.

- Bila je izuzetno atraktivna, pored Ave Gardner, koju sam takođe znao, jedna od najatraktivnijih žena koja je šetala holivudskim bulevarima. Ljubica je imala ugovor s jednim studijom, davali su joj časove glume, hteli su od nje da naprave zvezdu. Možda je šteta bila to što je ličila na Sofiju Loren. Mada je u prirodi bila lepša od nje, ali ponekad kad si lep uživo ne znači da te voli kamera. Inače, kamera ne voli prelepe ljude. Drugi nedostatak je bio taj što je engleski govorila s akcentom, što znači da je mogla da igra samo neku Evropljanku.

Tana je opisuje kao divnu osobu i kaže da nije bilo čoveka koji nije želeo da bude u njenom društvu. Sumnja u priču koja se dugo provlačila da je Grant bio homoseksualac, a svedoči da nije skrivao koliko je opčinjen Ljubicom („držali su se za ruke i grlili”).

Ljubica Otašević Foto: Facebook

- Jednom je došla s Kerijem, koga sam znao bolje nego nju, i donela konzervu. Kazao mi je da mu je to ona donela, da je unutra pasulj s kobasicom iz Jugoslavije i pitao me da mu podgrejem. Bio je oduševljen pasuljem, pisala je Politika.

Ubrzo su se uz njeno ime povezivala ona najveća u svetu filma – Marlona Branda, Šona Konerija...

Iza nje je ostalo nekoliko malih uloga, a domaćoj publici najpoznatija je po epizodnoj ulozi u filmu "Ljubav i moda" gde se pojavila kao stjuardesa.

Ljubičino srce osvojio je italijanski baron i milioner Enrik di Portanova, potomak bogate naftne porodice. Posle udaje za njega se seli u Hjuston, međutim brak je potrajao samo nekoliko godina. Kada je otkrila da ju je muž prevario, Ljubica je podnela zahtev za razvod i dobila milionsku nagodbu (1,5 miliona dolara).

U Beograd je dolazila retko, a mnogi pamte kada je na sahranu svoje bake došla u ogromnom crnom “linkolnu” u društvu Kerija Granta.

Keri Grant i Sofija Loren Foto: Stanley Kramer Productions / Christophel Collection / Profimedia

Duška Jovanić detaljnije je istražila odnos poznatog glumca i srpske lepotice.

"Činjenica da je na sahranu njene bake došao Keri Grant u crnoj limuzini u tu Deligradsku ulicu deluje neverovatno, ali je bilo tako. Pronašla sam na jednoj aukciji pisma Kerija Granta, koja su se prodavala za 7.000 funti, naravno nisam ih kupila, ali sam neka uspela da izvučem i pročitam, i tu se zaista vidi da on njoj piše kao velikoj ljubavi i zove je mala moja ciganko, sada ne možemo biti zajedno, ali doći će jedan dan", navodi Jovanić.

Ljubičina veza sa glumcem i producentom Bobom Evansom bila je ozbiljna, ali je naglo prekinuta. Prilikom jedne posete Beogradu, Ljubica Otašević odsela je u hotelu i plakala u svojoj sobi zbog rastanka sa Evansom. Odluku je, kažu, donela ona zbog toga što nije mogla da ima decu, pisao je RTS.

Preminula je u Hjustonu, 1998. u 65. godini, daleko od holivudskog glamura i sjaja iz kog se povukla.

