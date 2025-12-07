Slušaj vest

Volt Dizni, čovek čija je mašta obeležila detinjstvo miliona ljudi širom sveta, rođen je 5. decembra 1901. godine. Teško je i zamisliti odrastanje bez likova koje je stvorio — od Mikija, preko Snežane, do čitavih svetova u koje smo bežali kada nam je trebalo malo čarolije.

Njegova priča počela je skromno - rođen je u Čikagu 5. decembra 1901. u tipičnoj američkoj porodici slabije imovinske moći.

Ime je dobio po ocu ali i po lokalnom svešteniku koji ga je krstio. Odrastao je uz tri starija brata: Herberta, Rejmonda, Roja i mlađu sestru Rut, ali na njegovo odrastanje najviše je uticao otac.

Kako je Volt praktično bio prepušten sebi, umesto tipičnih dečjih igara, družio se sa životinjama na farmi i pretvarao ih u likove iz svoje mašte, a među njima mu je najdraža bila krmača Porker.

- Mislim da sam voleo tu svinju, znala je da se odlično zabavlja... Sećate li se one zabavne svinje iz Tri praseta? Taj lik napravljen je po uzoru na Porker – izjavio je kasnije.

Kada se porodica 1910. preselila u Kanzas Siti, otac je postao još stroži i okrutniji, kažnjavajući sinove za sopstvene neuspehe. Volt je jedno vreme radio u prodavnici slatkiša posle škole, a i to je morao da sakrije od oca zbog svakodnevnih batina koje su bile "vaspitna mera". Vremenom je shvatio da je očev surovi pristup deo zastarelog načina razmišljanja i da ono što je Elijas smatrao disciplinom, svet bi danas nazvao zlostavljanjem.

- Moj je otac bio nestrpljiva osoba, ali znao je šta želi da postigne i očekivao je da vi znate tačno na koji način to želi – prisetio se Volt četrdesetak godina kasnije.

- Ako bih u tome pogrešio, naljutio bi se i nasrnuo na mene. Pokupio bi testeru i nastojao da me pogodi njenim tupim delom. Čak bi uzeo i čekić i udarao me drškom – ispričao je jednom prilikom.

Nažalost, očevo zlostavljanje ostavilo je dubok trag na Voltu što ga je proganjalo i u kasnijim godinama.

Volt je od ranih dana pokazivao zanimanje za crtanje. To mu je otkrio komšija koji mu je plaćao da slika njegovog konja Ruperta. Prve slike prodao je u komšiluku kada je imao samo sedam godina.

Kada je krenuo u srednju školu, noću bi odlazio na predavanja na "Chicago Art Institute". Počeo je da crta stripove za školske novine, a budući da je besneo Prvi svetski rat, tematika njegovih crteža uglavnom je bila rodoljubiva.

Kada se završio rat, vratio se u Kanzas Siti, gde je počeo da radi kao crtač reklama. Svoj prvi posao na animiranom filmu dobio je 1920. godine kada je stvorio i plasirao na tržište svoje prve originalne animirane likove.

Volt je u Holivud krenuo sa tek 40 dolara, što je oko 4.000 dinara, nekoliko crteža i svojim prvim animiranim filmom, odlučan da proba sreću. U Kaliforniji se pridružio bratu Roju i zajedno su, uz pozajmljen novac, kupili kameru i u garaži napravili mali studio.

Počeli su da snimaju kratke filmove, a kako su ponude stizale, poslovali su sve bolje i preselili se u veći prostor. Tamo je radila i mlada Lilijen Bounds, sekretarica koja mu je ubrzo privukla pažnju. Njih dvoje su se 1925. venčali, a ona je ostala njegov najveći oslonac kroz sve uspone i padove.

Umro je 15. decembra 1966. godine usled komplikacija od tumora na plućima. Kremiran je i sahranjen na groblju Lon na jugu Kalifornije.

VIDEO: Potresna životna priča Cece Kitić