Srpska predstavnica Mila Popović osvojila je zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u plesu, koje se održava od 29.11.do 4.12. u belgijskom gradu De Panne, u organizaciji Međunarodne plesne organizacije (IDO).

Talentovana Mila ima 11 godina i učenica je petog razreda Osnovne škole Skadarlija, ali takođe pohađa i Osnovnu baletsku školu Lujo Davičo. Ona od svoje pete godine trenira u Plesnom klubu Dance Factory, a upornost i predan rad su se isplatili, pošto je sa samo 11 godina postigla velike rezultate u Srbiji i inostrastvu.

Mila je donela zlato Srbiji u kategoriji "Modern contemporary solo kids", u kojoj su se takmičile 53 devojčice iz celog sveta, među kojima su nastupale još dve takmičarke iz Srbije.

Njena pobeda na takmičenju rezultat je upečatljive koreografije, snažne scenske energije i besprekorno osmišljenog izgleda, kojim je osvojila i žiri i publiku.

Emotivna čestitka u avionu

Po povratku sa svetskog prvenstva u Belgiji, stjuardesa je preko razglasa uputila čestitke Dance Factory timu na izvanrednim rezultatima, posebno ističući da se među putnicima nalazi i nova svetska šampionka. Njene reči izazvale su oduševljenje u avionu, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz.

"Danas imamo svetske plesne šampione i ovim putem čestitamo plesnom klubu Dance Factory na svim osvojenim medaljama", čulo se preko razglasa.

Mila Popović je sa svega 11 godina ostvarila uspeh o kojem mnogi samo sanjaju, a jasno je da je pred njom tek početak velike, međunarodne karijere. Njena posvećenost plesu i talenat već sada nagoveštavaju blistavu budućnost.

