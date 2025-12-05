Slušaj vest

Tamara Dragičevići Petar Benčina važe za jedan od najskladnijih glumačkih parova, a u braku su dobili troje dece: ćerku Stašu i sinove Lazara i Borisa. Oni su se na mrežama oglasili povodom rođendana njihove mezimice.

Stašin 9. rođendan Foto: screenshot IG/Petar Benčina

Ćerka Tamare i Petra proslavila je juče deveti rođendan, a ponosan tata podelio je fotografiju iz porodičnog doma i pokazao kako je slavljenica duvala svećice na rođendanskoj torti.

Na Instagramu se oglasila i ponosna mama.

- Čarolijo moga, naših života, danas je naš najsrećniji dan - napisala je ona.

Tamara Dragičević Foto: Printscreen/Instagram/tamaradragičevic

Tamara o raspodeli poslova

Podsetimo, Tamara je jednom prilikom progovorila o vaspitavanju dece. Ona je tada otkrila i kako reaguje na pitanje da li joj Petar pomaže oko dece.

- Kad čujem pitanje: "Da li mi Petar pomaže", odakle da krenem? Kako se uopšte daje odgovor na to pitanje? Prva pomisao: "Bože, kako pomaže?", ne pomaže on meni, to su i njegova deca. Nisam ga zamolila na ulici, da sam mu prišla i rekla: "Možeš da mi napraviš dete, nemaš nikakvu obavezu". Možda bih onda odgovorila na to pitanje i rekla: "Stvarno dođe ponekad i obiđe nas" - rekla je Tamara tada za "Novu".

(Kurir.rs/Blic)

