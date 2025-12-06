Slušaj vest

Glumica Milica Mihajlovićprvi put je publiku osvojila u seriji „Metla bez drške“, a od tada je gradila bogatu karijeru u domaćoj televizijskoj i filmskoj industriji. Njene uloge u ostvarenjima kao što su „Urnebesna tragedija“, „Otvorena vrata“, „Nož“, „Mrtav ‘ladan“, „Sedam i po“, „Čekaj me, ja sigurno neću doći“, „Sinđelići“ i „Komšije“ samo potvrđuju njen talenat i svestranost.

Poglegajte u galeriji izbor iz filmskih uloga Milice Mihajlović

1/6 Vidi galeriju Milica Mihajlović filmske uloge Foto: Printscreen/Youtube

Milica pažljivo čuva svoj privatni život i retko se eksponira u medijima, osim kada govori o profesionalnim angažmanima. Ipak, javnost je upoznata s njenim dugogodišnjim brakom sa glumcem Vojom Brajovićem, koji je od nje stariji 23 godine. Par se upoznao na snimanju filma „Urnebesna tragedija“, a zajedno imaju sina Relju, i važe za jedan od najskladnijih parova domaće javne scene.

Voja Brajović o Milici i porodici

Glumac je u jednom intervjuu naglasio koliko su hrabre odluke njegove supruge oblikovale njihov porodični život:

Pogledajte u galeriji fotografije Milice i Voje:

1/5 Vidi galeriju Voja Brajović i Milica Mihajlović Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

„Milica je puna života, optimizma i talenta. Taj spoj je dragocen za svakog ko se sa njom druži. Relja je jedna Milicina vrlo hrabra odluka. Moja nije. Uvek sam govorio da to ne mogu jer ne mogu. Eto, to je jedna od njenih ključnih karakteristika – da učini ono što smatra da treba. Učinila je bolje nego što sam mislio. Sve su to odluke mojih hrabrih supruga. Da sam ja odlučivao, ne bi ni bilo dece. Sigurno.“

„Za sebe bih rekao da sam, hvala Bogu, ateista. Stalno prolazim kroz velika životna iskušenja. U ovim godinama mogu biti zadovoljan odnosom Boga prema meni. Kad podvučem crtu, razmišljam da li sam više ljudi obradovao ili razočarao. Glumac, kao i svaki umetnik, služi svom narodu.“

Šarm i energija Milice Mihajlović

Foto: Ana Paunković

Voja Brajović je u više navrata isticao šta ga je privuklo kod Milice:

„Ne znam kako da vam obrazložim šta me je privuklo Milici. Kad bih to raščlanio, onda mi ne bi bilo tako nedokučivo. Milica je neverovatan energetski izvor. Retke su takve osobe, sa tolikom životnom snagom i radošću. Ona je veliki borac i uvek nalazi način da smiri situaciju i odagna moje loše raspoloženje.“

Porodične i umetničke veze

Dragoslav Mihailović Foto: Dragana Udovičić

Malo je poznato da je Milicin otac Dragoslav Mihailović, čuveni srpski pisac i akademik. Zanimljivo je da je Voja Brajović glumio u predstavi zasnovanoj na romanu „Kad su cvetale tikve“ mnogo pre nego što je upoznao Milicu, što dodatno povezuje umetničke generacije ove porodice.

Video: Voja Brajović govori na komemoraciji Žarku Lauševiću