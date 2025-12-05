Slušaj vest

Džena Devan i Čening Tejtum ponovo su se našli na sudu i sklopili, nadaju se mnogi, poslednji sudski dogovor.

Zvanično su se razveli u septembru 2024. nakon šestogodišnje pravne bitke koja je uključivala sporove oko profita od franšize Magic Mike u kojoj glavnu ulogu tumači Čening Tejtum.

U novembru ove godine sklopili su finanisijsku nagodbu. I glumac i Džena Devan odrekli su se alimentacije. Primiće 50 odsto beneficija iz penzionog plana Udruženja filmskih glumaca i producenata, to se odnosi na novac zarađen tokom braka (2009-2018).

Glavna tačka spora bila je zarada od intelektualnog vlasništva nad filmom Magic Mike. Tim advokata Džene Devan tvrdio da je u pitanju zajednička imovina razvijena bračnim sredstvima. Tejtum je rekao da joj nikada nije uskratio udeo u zajedničkoj imovini kao i da je pristao da joj se taj novac isplati.

Bivši par deli starateljstvo nad ćerkom Everli (12). Tejtum je razvod opisao kao "bolan prekid", ali je potvrdio da su on i njegova bivša supruga "sada u dobrim odnosima".

"Kaznila ga karma"

Čening Tejtum (45) je sada u vezi sa Inkom Vilijmas (26), sa kojom se prvi put u javnosti pojavio na ovogodišnjoj zabavi u čast dodele Oskara u Los Anđelesu, četiri meseca nakon što je raskinuo sa glumicom Zoi Kravic, koja je sada sa pevačem Harijem Stajlsom.

Inka Vilijams Foto: OPrintscreen/Instagram/Inka

Tejtum je u aprilu ove godine vezu sa Inkom Vilijams potvrdio i na Instagramu, a u međuvremenu su viđeni kako javno razmenjuju nežnosti.

Inka Vilijams je 19 godina mlađa od Čeninga Tejtuma, a deluje kao da je ta razlika još i veća. Ljudi bliski glumici tvrde da je "ona veoma zrela za svoje godine i da ima svoj život", aludirajući da ne juri pažnju i da je to važno za vezu, kao i da je Tejtumu dobro u tom odnosu, navodi Page Six.

Tejtum je posle razvoda od Džene Devan imao kratku romansu sa pevačicom Džesi Džej, a rastanak sa suprugom bio je buran i veliko iznenađenje za javnost. Krah braka izazvalo je njegov neverstvo.

Čening Tejtum je sa Zoe Kravic bio u vezi tri godine, bili su čak i vereni. Ubrzo nakon vesti da su raskinuli usledilo je zanimljivo dešavanje na Instagramu.

Zoi Kravic i Čening Foto: Profimedia

Stiv Kazi, koji je sada u braku sa Dženom Devan, napisao je na Instagramu: "Ha ha ha". To se protumačilo kao njegovo ismevanje raskida Čeninga Tejtuma i Zoe Kravic, odnosno kao aludiranje da je neverni muž to i zaslužio.

Reakcija Kazija pokrenula je buru, pa o tome pišu TMZ i independent.co.uk, a on je pokušao da se opravda da se zapravo smejao videu sa TikToka.

"Čovek ne može da se smeje sobnoj biljci sa TikToka u današnjem svetu, koliko vidim", prokomentarisao je, ali je i dalje mnogima čudno što je baš to objavio nakon vesti o raskidu veridbe.

Podsećanja radi, Tejtum i Kravic upoznali su se na setu njenog rediteljskog debija "Blink Twice". Glumac je izjavio da "nije bio spreman za (drugi) brak" , a nakon raskida javno je hvalio njenu posvećenost rediteljskom poslu.

"Preko medija sam saznala da moj muž ima devojku"

Kada je u pitanju njegov odnos sa bivšom suprugom, situacija je drugačija. Čening Tejtum i Džena Devan upoznali su se na snimanju filma "Step Up" 2006. godine, verili su se 2008, a venčali 2009. u Malibuu. Tokom brakorazvodne parnice složili su se da je službeni datum raskida 2. april 2018, dok ih je sudija proglasio zakonski samcima godinu dana kasnije, 20. novemba.

Advokati Čeninga Tejtuma optuživali su Dženu da odugovlači sa brakorazvodnom parnicom. Podatak da su od 2019. zakonski samci u velikoj meri objašnjava sve ono što je u međuvremenu usledio u njihovom ljubavnom životu.

Džena Devan i Čening Foto: Profimedia

Pre razvoda desio se još jedan šok. Džena je preko medija, u aprilu 2018. godine, saznala da njen, u to vreme i dalje zakoniti muž, ima devojku – pevačicu Džesi Džej. Bilo je to pre nego što su predali papire za razvod.

"Bila sam u aviona kada sam saznala za njegovu novu vezu. Bila sam zatečena", napisala je glumica u svojim memoarima "Gracefully You: Finding Beauty and Balance". Šuškalo se čak da je Tejtum romansu sa Džesi počeo dok je još trajala njegova veza sa Dženom (pre nego što su se rastali).

Džesi Džej i Čening Foto: Profimedia

Džena je 2018. počela vezu sa Stivom Kazijem, sa kojim se verila. Dobili su dvoje dece. Tejtum je raskinuo sa Džesi 2021. godine.

Kako je Čening lutao od veze do veze, a Džena nakon razvoda našla sreću pored Stiva, komentarisalo se da je nevernog glumca stigla karma. Da li veza sa Inkom Vilijams donosi preokret? Mnogi prognoziraju novi krah, imajući u vidu njegovu prošlost, ali možda se svi iznenade.

(Kurir.rs/Žena)

