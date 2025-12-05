Slušaj vest

Režiser Kventin Tarantino otkrio je ko je, po njegovom mišljenju, najgori glumac u Holivudu. Autor filmova poput Pulp Fiction i Kill Bill gostovao je u podkastu The Bret Easton Ellis Podcast i podelio spisak svojih omiljenih filmova.

Rekao je da je kultni film There Will Be Blood želeo da smesti iznad petog mesta na listi, ali nije mogao jer u njemu Pol Dejno glumi blizance Pola i Elajdžu Sandija. Tarantino je Polovu izvedbu uporedio sa onom Danijela Deja-Luisa i glumca nazvao „slabićem“.

Pol Dejno kao Vadim Baranov u filmu „Mag iz Kremlja“ Foto: Curiosa Films / Planet / Profimedia

"‘There Will Be Blood‘ bi imao dobru šansu za prvo ili drugo mesto da nema veliku, ogromnu manu. Ta mana je Pol Dejno. Očigledno, to je trebalo da bude dvostruka uloga, ali je takođe očigledno da nije bila dvostruka. Dejno je slabić. Ostin Batler bi bio divan u toj ulozi. Dejno je tako slab i nezanimljiv tip“, žestoko je iskomentarisao.

Njegova izjava o Polu naišla je na mnoge negativne komentare na društvenim mrežama. „Ovo je neverovatno besklasna stvar koju je Tarantino rekao“, „Ovo je luda opaska“, „Mora postojati neka čudna nesuglasica iza kulisa. Usput, Tarantino je bukvalno najgori glumac kog sam ikad video, možda pokušava da prenese taj naslov na nekog drugog“, bili su neki od komentara.

Režiser je u podkastu otkrio svojih 10 omiljenih filmova 21. veka. Na prvo mesto je stavio Black Hawk Down iz 2001, režisera Ridija Skota. „Svideo mi se kad sam ga prvi put pogledao, ali mislim da je zapravo bio toliko intenzivan da je prestao da deluje na mene, nisam ga nosio sa sobom na način na koji sam trebalo“, rekao je on. Film je pogledao još nekoliko puta, a sada ga je nazvao „remek-delom“.

Kventin Tarantino na dodeli Bafta nagrada Foto: Profimedia

„Ovo je jedini film koji stvarno ide u smeru filma Apocalypse Now kada je reč o svrsi, vizuelnom efektu i osećaju i mislim da to postiže. Održava intenzitet 2 sata i 45 minuta, ili koliko već traje, nedavno sam ga ponovo pogledao – srce mi je udaralo tokom celog trajanja filma: potpuno me obuzeo i nije me pustio, a nisam ga gledao neko vreme“, poručio je.

Na drugom mestu popisa našao se animirani film Toy Story 3, u režiji Lija Ankridža, koji Tarantino smatra „gotovo savršenim filmom“. „Tih poslednjih pet minuta mi je iščupalo srce; ako uopšte pokušam da opišem kraj, rasplakaću se“, rekao je on.

Treće mesto zauzeo je film Lost in Translation rediteljke Sofije Kopole. Četvrti na listi bio je film Dunkirk Kristofera Nolana, a peti There Will Be Blood. Na spisku su još i:

Zodiac Dejvida Finčera

Unstoppable Tonija Skota

Mad Max: Fury Road Džordža Milera

Shaun of the Dead Edgara Rajta

Midnight in Paris Vudija Alena

