Slušaj vest

Ako postoji neko u Holivudu koga godine kao da nisu dotakle, onda je to Ralf Mačio. Glumac koji je javnosti postao poznat pre više od četiri decenije kao Danijel LaRusou u "Karate Kidu" nedavno se pojavio na premijeri u Njujorku, a opet svi pričaju o istome – izgleda bolje nego mnogi koji su dvostruko mlađi od njega.

Ralf Mačio (64) stigao je na premijeru filma "The Age of Disclosure" u Muzej Intrepid u Njujorku sa sinom Danijelom, a ono što su mnogi odmah primetili jeste da glumac izgleda nestvarno mlado.

U galeriji pogledajte fotografije Ralfa Mačia u kultnom filmu Karate Kid:

1/5 Vidi galeriju Ralf Mačio u filmu Karate Kid Foto: Jutjub, Profimedia

Kad god se pojavi u javnosti, fanovi se odmah pitaju kako uspeva da izgleda kao da je "zapeo u vremenu". Glumac je odavno prihvatio taj status i često se šali na račun svog izgleda, a u intervjuu za Rolling Stone objasnio je da iza njegove mladolikosti stoji kombinacija genetike i zdravog života.

"Uglavnom su to geni, ali sam zdrav i živim dobro. Ne pušim. Ne uzimam droge, osim alkohola kada poželim neko piće ili vino. Obožavalac sam odličnog vina. Dakle, krivica je mojih roditelja. Krivim njih", rekao je uz dozu humora.

A sudeći po njegovim poslednjim pojavljivanjima, šta god da radi – očigledno funkcioniše.

Od "Karate Kida" do "Kobra Kaija"

U galeriji pogledajte kako Ralf Račio izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Ralf Mačio danas Foto: Dave Kotinsky / Getty images / Profimedia, Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia, Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mačio je svojim šarmom osvojio publiku 1984. godine, kada je utelovio Danijela LaRusoa u kultnom filmu "Karate Kid", a ta uloga pretvorila ga je u zvezdu bukvalno preko noći. Nakon toga usledili su "Autsajderi", "Moj rođak Vini", "Profesori" i "Crossroads", čime je postao jedno od najprepoznatljivijih holivudskih lica osamdesetih.

Međutim, Netfliksova serija "Kobra Kai" iz 2018. godine predstavila ga je novoj generaciji, donoseći mu pohvale i milione novih obožavalaca nakon što je ponovo utelovio svoj najpoznatiji lik. Serija je završena nakon šest sezona, početkom 2025. godine, a Mačio se već u maju pojavio na filmskom platnu u nastavku sage "Karate Kid: Legends".

Porodični čovek

Uprkos uspešnoj višedecenijskoj karijeri, svoj privatni život uvek je držao podalje od reflektora. Oženjen je svojom srednjoškolskom ljubavlju Filis Fijero još od 1987. godine, sa kojom ima dvoje dece – Juliju i Danijela, a oboje rade u zabavnoj industriji. Glumac često ističe da su mu dugogodišnji brak i bliskost sa porodicom pomogli da ostane prizemljen tokom cele karijere.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor